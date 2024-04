Un bărbat a câștigat procesul împotriva Primăriei din Cluj, după ce i-au ridicat BMW-ul pe motiv că era ”prăfuit”: ”Mașina putea să fie în casă la mine, că ei tot o ridicau”

Un bărbat a câștigat procesul împotriva Primăriei din Cluj, după ce autoritățile locale i-au ridicat mașina abuziv, de pe un loc de parcare plătit chiar la Primărie, sub pretextul că ar fi fost ”abandonată” și ”prăfuită”.

În iulie 2022, un bărbat din Cluj și-a văzut mașina ridicată de pe locul de parcare pentru care plătea abonament către Primărie. Motivul invocat a fost că automobilul său ar fi fost lăsat în parcare mult timp și arăta neglijat, chiar dacă proprietarul BMW-ului își mutase deja mașina pe alt loc după primirea primei notificări.

Deși este comun ca mașinile abandonate să fie ridicate de pe domeniul public, cazul acesta implica un vehicul funcțional, utilizat periodic de proprietar.

În ciuda încercărilor sale de a clarifica situația cu autoritățile locale, mașina sa a fost totuși ridicată. Pentru a-și redobândi drepturile, tânărul a fost nevoit să recurgă la instanță, unde a obținut câștig de cauză abia după 1 an și 9 luni, potrivit stiridecluj.ro.

”Sunt proprietarul unui automobil BMW. Domiciliul meu este pe Bulevardul Nicolae Titulescu, mașina ridicată era parcată pe strada Muncitorilor 20-22, pe loc de parcare achitat la Primăria Cluj-Napoca. Mașina nu era folosită zi de zi, ci era o mașină pe care o foloseam la evenimente, eu fiind organizator de evenimente și mergând și la competiții auto, mergeam cu acea mașină care nu necesita ITP. Mașina era cu impozitul plătit, parcarea plătită.

Am primit o citație pe acel loc de parcare, m-am conformat și am mutat mașina. Citația se referea la faptul că mașina este abandonată și că nu are stăpân. Am primit citația, eu în aceeași zi, neavând domiciliul acolo, mai bine zis am domiciliul acolo în buletin, dar stau în chirie în altă parte, am fost sunat de către părinții mei.

M-am prezentat, am luat citația respectivă, am sunat la numărul respectiv spunând și semnalizând că sunt proprietarul mașinii și mașina este funcțională. La care mi s-a spus foarte persiflant că mașina este prăfuită. Desigur i-am zis și eu doamnei de la Primărie că poate papucii ei sunt prăfuiți pentru că chiar mi s-a părut o lipsă de bun simț.

Nu poți să-mi spui că un bun de-al meu e prăfuit, în viziunea cui? În viziunea mea nu e prăfuit sau murdar, e treaba mea, e alegerea mea. După ce am discutat chestiile astea eu mi-am mutat mașina pe un alt loc de parcare, în imediata apropiere a celui unde a fost citația. Loc de parcare care era al unui vecin, prin care am primit o hârtie precum că pot parca, pe durata concediului lui de o lună de zile. Bineînțeles, după câteva zile, mașina mea a fost ridicată de pe acest nou loc de parcare, fără nicio citație, fără absolut nimic.

”Când mi s-a ridicat mașina nu am primit niciun act, nicio hârtie doveditoare”

În acel moment, mi-am contactat avocata și s-a început procesul, dar foarte interesant proces. Pentru că eu în momentul în care mi s-a ridicat mașina nu am primit niciun act, nicio hârtie doveditoare precum că mașina îmi este ridicată și cu ce motiv.

Am trimis foarte multe mailuri la Primărie ca să aflu care este motivul pentru care îmi este ridicată mașina de pe un loc de parcare plătit și privat. După multe insistențe mi s-a trimis un proces-verbal, care de fapt nu era un proces-verbal. Primăria Cluj nu eliberează acte care pot fi contestate în judecată. În momentul în care contești acel pseudo „proces-verbal” riști judecătorul să ți-l anuleze pentru că nu constituie o contravenție.

Ei îți dau acel act, iar tu dacă mergi în instanță nu câștigi. Judecătorul zice că nu constituie un subiect de judecată. Acea înștiințare nu are greutatea unui proces-verbal. De aceea avocata mi-a zis să mergem pe ramura „dispoziției primarului” pentru că mașina a fost ridicată printr-o dispoziție a primarului.

Am contestat în judecată acea dispoziție a primarului și prin aia s-a câștigat procesul. Motivarea a fost că mașina nu este abandonată, este în stadiu bun. Cei care au ridicat mașina au menționat în „procesul-verbal” de ridicare, care a rămas la ei, că mașina prezenta rugină la jante și obiecte în interior. Lucruri care nu fac ca o mașină să fie abandonată. Unei mașini abandonate îi lipsesc geamurile, este vandalizată, posibil să nu aibă roți și așa mai departe. În interiorul mașinii mele se afla o geacă de a mea, niște obiecte de ale mele, ca în orice mașină folosită.

A durat foarte mult procesul, a fost amânat din diverse motive, dar în noiembrie 2023 s-a câștigat prima instanță, iar la începutul lunii aprilie în acest an, s-a decis menținerea hotărârii atacată de Primărie. Recursul a fost câștigat definitiv.

Eu în tot acest timp nu mi-am văzut mașina. Nu mi-am dorit s-o ridic pentru că dacă mergeam și o ridicam, plăteam ridicarea mașinii. O puteam recupera după aia la daune dar nu voiam să semnez niciun act că eu sunt de acord cu acțiunea lor. Și atunci m-am lipsit de acea mașină timp de 1 an și 9 luni. Timp în care nu am văzut mașina.

La o lună de zile de la ridicare am primit o înștiințare că autovehiculul va intra în posesia Primăriei dacă nu va fi ridicat. Am râs și eu și avocata de acea nesimțire. Nici nu au verificat că există un proces pe rol pentru acea mașină și au trimis un act precum că autovehiculul va intra în posesia Primăriei.

După ce am aflat că am câștigat și procesul final am zis haideți pe lângă daunele pe care le vom cere, în cerea pe care o vom atașa acestei decizii, haideți să vedem filmări. Că noi avem poze, în ce stadiu era, de când s-a ridicat, dar aș vrea filmări pe parcursul acestor trei mutări, să văd dacă a fost zgâriată sau lovită între timp. Am înțeles că mașina s-a tot mutat. Noroc că avocata mi-a zis să merg să văd dacă constat ceva zgârietură. Că dacă nu, așteptam momentul ridicării mașinii, în 30 de zile ei trebuie să-mi pună la dispoziție acea hârtie cu care pot să merg să-mi ridic mașina.

Dacă mergeam și constatam furtul din ea atunci, nu mai aveam ce să fac. Acum am mers și am văzut, am constatat că lipsește casetofonul din interior, geamul de la șofer este dat jos complet. Mașina este deschisă, emblemele sunt furate, a plouat cu siguranță în mașină. Eu am văzut toate astea de la distanță, prin gard. E în Mărăști, pe Nădășelu, lângă dezmembrări, o zonă care nu este supravegheată video. Eu acum sunt curios ce-mi vor zice ei, ce-mi vor pune la dispoziție, nu au camere acolo, nu au nimic.

”Voi deschide un al doilea proces pentru distrugere și furt”

Acum vreau să văd care este procedura, pentru că este un furt, eu trebuie să chem Poliția sau ei? Casetofonul a fost furat, la interior s-a umblat. Legal nu știu care este procedura în continuare. Mașina este într-un stadiu deplorabil, voi merge să o ridic doar cu un agent constatator. Voi deschide un al doilea proces pentru distrugere și furt. Vreau să se compare stadiul în care a fost ridicată și stadiul în care se află ea acuma. În momentul în care tu ai un proces pe rol, tu trebuie să te gândești ca autoritate publică că s-ar putea să pierzi acel proces.

Faptul că eu ca cetățean mă lovesc de așa ceva și semnalizez și nu-i pasă nimănui mi se pare frapant. Cu siguranță sunt și alții în situația asta, majoritatea probabil se conformează unor abuzuri de acest gen de teamă. Sau pur și simplu nu-și permit mental, financiar, nu au o altă mașină pe care să o folosească. Poliția Locală trebuie să-și facă treaba cu adevărat, nu să ridice mașini aiurea. Pe Titulescu sunt parcate pe trotuar zeci de mașini și ei vin și ridică mașina de pe un loc de parcare plătit? Mi se pare aberant.

În 2022, anul în care mi s-a ridicat mașina, au fost 5217 ridicări, 1 milion de euro pe an. Așa îți dai seama de ce se întâmplă abuzurile astea. La sumele astea, sigur, tu-ți permiți să plătești la un proces 10-20.000 de euro că restul oricum se acoperă. Mi se pare aberant.

Vreau să văd un răspuns din partea lor, o demitere, pentru că daunele mele o să le plătiți d-voastră, eu, toată lumea le plătește, nu le plătește Boc, nu le plătește șeful Poliției Locale din buzunar, le plătesc clujenii. Și asta e un pic frustrant, pe mine m-ar frustra să știu că eu plătesc pentru greșeala altora. Mașina era mutată, respectiv neabandonată, e atât de logic. Mașina putea să fie în casă la mine, că ei tot o ridicau”, a declarat H.A. pentru stiridecluj.ro.