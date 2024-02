Bărbat cu hemoragie gravă, lăsat în agonie în curtea unui spital din Iaşi | Familia face acuzaţii grave

Un bărbat din Iași a așteptat ore în șir în curtea spitalului, deși avea o hemoragie severă. Familia acuză personalul medical că nu au intervenit la timp şi acum bărbatul este într-o stare şi mai gravă.

Bărbatul de 58 de ani din comuna ieșeană Voinești a suferit o hemoragie în timp ce se afla acasă. Fii săi povestesc că au sunat inițial la numărul unic de urgență 112, dar li s-ar fi spus că o ambulanță poate fi trimisă către bărbat abia în 3 ore, așa că nu au stat pe gânduri. L-au luat pe tatăl lor, l-au urcat pe bancheta din spate, cum s-au priceput și au pornit către Spitalul Sfântul Spiridon din Iași.

Unul dintre fiii bărbatului povestește uluit că a fost nevoit să conducă cu tatăl său în stare critică, pe bancheta din spate și că în momentul în care a ajuns la spitalul ieșean ar fi găsit în curtea acestuia șapte ambulanțe care stăteau acolo în timp ce ei nu au primit ajutor.

Mai mult decât atât, tânărul susține că ar fi intrat în unitatea de primiri urgențe și ar fi cerut ajutor personalul lui de acolo şi s-ar fi așteptat ca cineva să îi aștepte în momentul în care a făcut apelul la 112 și a anunțat că vine cu tatăl său către spital, dar acest lucru nu s-a întâmplat.

Ba mai mult, acesta susține că în momentul în care a solicitat ca tatăl său să fie preluat cât mai repede de medici, personalul de acolo s-ar fi mișcat destul de greu și n-ar fi venit cu o targă pentru a-l lua pe bărbatul care era inconștient decât după mult timp.

"Tata sângera foarte tare, foarte mult sângera. Și am sunat înainte. Am sunat la salvare. Cred că avea până în 20 minute de când aștepta salvarea și nu a venit nimeni. A spus că ambulanța poate să dureze maxim 3 ore și tata deja era inconștient. Şi ne-am urcat frumos în mașina personală și ne-am dus la UPU, la Spiridon. Şi când eram în Zimbru ne sună că de-abia se pornise salvarea, de abia acuma trimite salvarea. Când am ajuns la Spiridon, veneau un medic unu după altul, dar niciunul cu targa, stăteau şi se uitau la el", spune fiul bărbatului.

Bărbat cu hemoragie gravă, lăsat în agonie în curtea unui spital din Iaşi | Familia face acuzații grave

Acum, tânărul susține că din cauza intervenției tardive a personalului de la unitatea de primiri urgență a Spitalului Sfântul Spiridon din Iași, tatăl său se luptă între viață și moarte și este conectat în aceste momente la aparate.

"Pacientul a fost adus de către familie cu mașina familiei în curtea spitalului. Cei la care au apelat au fost cei de la firma de pază, care sunt fără pregătire medicală. În momentul în care a fost anunțat personalul medical, un medic și doi brancardieri cu targa au ieșit în curtea spitalului și au preluat pacientul din mașină.

L-au adus în interior, în secție și echipa de urgență condusă de un medic primar s-a ocupat de el. E vorba de un pacient într-o stare extrem de severă, pacient care trebuia să ajungă la Institutul de Oncologie. El a fost tratat, investigat, stabilizat de către medicul primar de urgență și apoi s-a obținut avizul telefonic pentru transfer.

A mers în terapie intensivă la Institutul Regional de Oncologie cu un prognostic rezervat", spune Diana Cimpoeşu, şef UPU SMURD Iaşi.