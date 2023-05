Bărbat săltat de jandarmi după ce a vrut să dea jos steagurile din faţa primăriei din Timişoara: "Toate sunt ilegale"

Un auto-intitulat activist din Timișoara a fost luat pe sus de jandarmi după ce a încercat să dea jos steagurile țărilor vecine arborate în fața primăriei.

Potrivit bărbatului steagurile altor ţări au fost arborate ilegal la primăria din Timişoara. El şi-a motivat gestul de a le da jos subliniind ca există o lege în acest sens.

"Ca să dăm aceste steaguri care sunt puse ilegal jos, pentru că există legea 75 pe articolul șapte din 2004 care specifică că n-ai voie să arborezi alte steaguri străine, nu ai voie. Am înțeles că drapelul Uniunii Europene este ok, să-l arborez. Am înțeles că drapelul care este conform Constituției și conform legii da arborează-le, dar nu steagurile astea care sunt neconforme.

Tot prin Poliția Locală Timișoara se leagă de drapelul României că vrea să ne dea amenzi, să dea drapelul României, amenzi să elimine drapelul României din Timișoara din România", a spus activistul.

Nu este prima dată când bărbatul încearcă să scape de steagurile altor țări din fața primăriei. Anul trecut, acesta a incendiat drapelul Ucrainei.