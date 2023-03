Un bărbat dintr-un sat din Botoşani i-a spus unui vecin că şi-a omorât iubita, după ce s-a săturat ca acesta să tot întrebe de ea

Un bărbat din satul Draxini din judeţul Botoşani i-a spus unui vecin că şi-a omorât iubita, după ce s-a săturat ca acesta să tot întrebe de ea. Vecinul a sunat imediat la 112 şi a alertat Poliţia.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Echipele de intervenție au fost solicitate, noaptea trecută, pentru a interveni la un caz extrem de grav. Un apel 112 anunța că o femeie a fost ucisă de propriul concubin.

Grozăvenia ar fi avut loc în gospodăria unui bărbat din satul Draxini, comuna Bălușeni, aproape de miezul nopții. Apelantul a fost nimeni altul decât prietenul de pahar al presupusului criminal. Acesta și-a sunat vecinul pentru a-i propune să bea împreună o sticlă de bere. Doar că o întrebare a acestuia l-a deranjat peste măsură.

"El m-a sunat și m-a întrebat ce face Niculina, concubina mea. Păi eu te sunt pe tine noaptea să te întreb ce-ți face femeia? I-am zis că am omorât-o", a spus amuzat "criminalul", de 42 de ani.

"Eu l-am întrebat, sigur ai omorât-o? El a început chiar să plângă. Da, am omorât-o. Atunci ce să fac, am sunat la 112 și am anunțat crima", a explicat şi vecinul care a sunat la 112.

În scurt timp, la fața locului au ajuns echipaje de Poliție și Ambulanță. Doar ca salvatorii să descopere că nu este nicio femeie ucisă.

"Când au venit toți eu i-am zis, Niculina, uite că a venit poliția, că te-am omorât. Eu le-am spus și la polițiști și la salvare. Cine i-a chemat, ăla să plătească", a mai povestit iubitul femeii.

Și cel care a căzut în plasa sa era resemnat la final.

"Asta e, cum o vrea Dumnezeu. Eu suport comsecințele, dacă trebuie. Eu așa am crezut, că a omorât-o. A venit și ambulanța. I-a luat tensiunea. Era vie, nu era moartă", a încheiat apelantul ghinionist.

Polițiștii au luat-o pe femeie la sectie pentru a-i lua o declarație și pentru a stabili cu exactitate dacă a fost sau nu victima unei agresiuni.