Barbu a mers duminică la pescuit, însă habar nu avea ce urma să se întâmple. Când a ajuns pe malul canalului bărbatul a înlemnit: „Am văzut cum trăgeau...”

sursă foto: viata-libera.ro

Barbu Stancu, un gălățean pasionat de pescuit, a mers pe un canal aflat în apropierea Punctului de Trecere a Frontierei Galaţi-rutier (Giurgiuleşti).

Când a ajuns în zonă, a descoperit, pe malul canalului, trupul unei lebede. O altă lebădă plutea încă pe apă, dar avea o rană în jurul gâtului. Bărbatul ştia de existenţa păsărilor, pentru că le văzuse şi cu o seară înainte, însă nu se aştepta ca în mai puţin de 24 de ore acestea vor fi atacate.

„Am trecut cu maşina pe aici, mă duceam la pescuit, şi am văzut cum câinii trăgeau de ea. Mai este una pe apă, are sânge la gât. Nu ştiu ce s-a întâmplat. Nu are fulgi în jurul gâtului şi agonizează pe lac. Eu le-am văzut duminică, erau bine. Se pare că s-au aciuat aici în zonă”, a povestit Barbu Stancu, potrivit Viața liberă.