O femeie de 65 de ani, bolnavă de cancer, doarme în scările de bloc. Încasează o pensie de 60 de lei, iar fratele a dat-o afară din casa părintească: ”Beau apă din baltă”

Maria Câțu, o ieșeancă în vârstă de 65 de ani, bolnavă de cancer, a ajuns să trăiască din mila oamenilor, după ce soțul i-a murit, iar fratele a izgonit-o din casa părintească. De câțiva ani, femeia locuiește în scările de bloc.

Sursa foto: GettyImages

După ce i-a murit soțul, viața femeii nu a mai fost la fel. Bolnavă de cancer, Maria a fost lăsată de izbeliște de întreaga familie.

Fratele a dat-o afară din casa părintească, iar fiul său, plecat la muncă în Spania, nu o ajută cu nimic, deși știe în ce situație este.

Rămasă ca și singură pe lume, ieșeanca trăiește pe străzi sau în scări de bloc și se bucură când cineva îi întinde o mână de ajutor.

De trei ani, Maria locuiește în scările de bloc. De 12 ani este văduvă, tot atunci a fost operată de cancer mamar, când i-a fost extirpat sânul drept.

În urma acestei intervenții, femeia are o pensie de doar 60 de lei pentru handicap de grad 2

”Am un băiat, el locuiește în Spania, dar nu mă ajută financiar, deoarece are și el familia lui, are copii. Știe în ce situație mă aflu, dar nu vrea să mă ajute, îmi trimite foarte rar un bănuț. Am ajuns să locuiesc pe străzi. Am un frate mai mic cu 12 ani, cu care nu mă înțeleg deloc și m-a dat afară din casa părintească.

Nu pot să locuiesc acolo din cauza lui. De 3 ani dorm pe scările de bloc din Iași, iar ziua ies la cerșit pe străzi, în speranța că voi primi ajutor. Am fost operată și în 2014, a doua oară, la mila domnului doctor Mihai Glod”, a spus Maria Câțu, potrivit bzi.ro.

Femeia nu are suficientă vechime în muncă pentru a primi pensie, deși a lucrat o perioadă la o fabrică de țesătură. Cei 60 de lei acordați în bătaie de joc de statul român nu îi ajung nici pentru o zi.

”Statul nu mă ajută cu nimic. Am o pensie de handicap, de gradul 2. Iau 60 de lei pe lună. Norocul meu este că nu dau bani pe pastile, fiind gratuite. Nu reușesc să mă descurc cu așa puțini bani. Nu am ce să mănânc cu 60 de lei. Trebuie să mă operez din nou, dar nu am bani și îmi este și frică. M-am obișnuit să dorm pe străzi, să mănânc ce primesc de la oameni, să beau apă din baltă.

Așa trăiesc eu cu 60 de lei pe lună din pensia mea de handicap. De când a murit soțul meu, nu am unde să locuiesc, deoarece fratele meu m-a dat afară din casa părintească. De două ori m-am operat de cancer și nu m-am vindecat. Am lucrat, dar nu am vechime și nu primesc altfel de pensie. Când m-am operat prima dată, nu aveam nicio pensie, niciun ban. După mi-am depus actele și am reușit să primesc pensia de handicap”, a mai zis femeia.