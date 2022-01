Drama unei eleve care merge 26 de km pe jos pentru a ajunge la şcoală, în Iaşi: "E greu, mi-e frig. Nu îmi permit transportul, dar vreau să-mi termin studiile"

Bianca Michiu, elevă în clasa a IX-a la Liceul Tehnologic Vlădeni, la Profilul Textile, locuiește în comuna Șipote din județul Iași. Cu o mamă grav bolnavă şi un tată care face tot ce este omenesc posibil pentru a asigura cele necesare familiei cu un venit de 600 de lei, adolescenta face sacrificii imense pentru a-şi termina studiile.

Banii din bursa socială, sigurul ei venit, se duc integral pe transportul până la şcoală. Sunt însă zile în care eleva rămâne fără bani pentru transport şi indiferent de condițiile meteo merge câte 26 de km, dus-întors, pentru a ajunge de acasă la şcoală.

„Un bilet costă 10 lei dus și 10 lei întors, iar când nu am bani, nu am ce să fac, merg pe jos. E greu, e frig, mi-e foarte frică, mai ales seara, când mă întorc. (...) De acasă și până la liceu, fac o oră. Mi-e foarte frică seara să mă întorc, că e întuneric, dar mai reușesc să găsesc 10 lei să mă întorc cu autobuzul. M-am învățat așa, e greu, dar nu am ce să fac. Uneori e mai bine, alte ori e mai rău”, spune Bianca Michiu, elevă la Liceul Tehnologic Vlădeni, pentru bzi.ro.

Bianca Michiu visează la o carieră în croitorie

Acest vis şi perspectiva unui viitor mai bun îi dau motivația şi puterea de a depăși fiecare obstacol.

„Știu să cos foarte bine. Mi-ar plăcea să reușesc să devin croitoreasă, dar nu vreau să îmi fac speranțe prea mari. Eu iau bursă socială, dar nu îmi ajunge nici să îmi plătesc abonamentul, pentru că este mult mai scump. Nu îmi este rușine să merg pe jos, asta e situația", mai spune Bianca, eleva care luptă zilnic pentru un viitor mai bun.