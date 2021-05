Cod roşu de inundaţii şi viituri istorice în judeţul Bihor

Dumitru Ţiplea, prefectul judeţului Bihor, a explicat care este situaţia şi cu ce se confruntă localnicii în acest moment.

„Începând cu ora 9:30 a zilei de ieri am primit 14 avertizării meteorologice, 8 cod roșu, 5 portocaliu și unul galben. Am emis 6 mesaje de avertizare pentru populație prin Ro-ALERT şi am evacuat doar șase persoane, o singură familie evacuată, celelalte intervenții au fost în gospodării, în mai multe localități pentru salvarea de bunuri.

În cursul nopții, din cauza precipitațiilor care au fost de peste 140 de litri pe metru pătrat s-au atins cote istorice pe râuri. Mai exact, pe Crișul Negru, Boga, Valea Roșie.

Sunt patru cote istorice atinse și creșterile în intensitate a acestor fenomene s-au produs la nivel local, într-un interval foarte scurt datorită schimbărilor climatice.

Volumul de apă tranzitat în albie este același, dar viiturile sunt mai intense. Avem în acest moment o avertizare hidro cod roșu până mâine la ora 12:00. Toate instituțiile sunt alertate, sunt în teren și credem că vom face față situației", a spus prefectul judeţului Bihor la Antena 3.

Hidrologii au emis, miercuri, o avertizare Cod roşu pentru bazinul hidrografic Crișul Negru din judeţul Bihor. Râuri din alte 8 județe se află sub avertizare Cod portocaliu de inundații.

Conform hidrologilor, în intervalul miercuri ora 12.00 – joi ora 12.00, pe râurile din bazinul hidrografic Crișul Negru – sector aval confluenţă cu râul Holod-amonte S.H. Zerind (sector îndiguit - județul Bihor), este alertă Cod roșu de inundații.

