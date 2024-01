Bătrân omorât după ce a fost bătut, jefuit şi ameninţat în propria casă din Botoșani. Autorii crimei sunt de negăsit

Un bătrân, în vârstă de 85 de ani, şi-a pierdut viaţa după ce ar fi fost atacat, bătut şi ameninţat în propria casă, în Botoșani.

Coșmarul bărbatului, care locuia alături de soția sa, bolnavă, în satul Coşula, județul Botoșani a început la finalul anului trecut.

Atunci acesta ar fi fost atacat, într-o noapte, în propria casă, de persoane necunoscute care l-ar fi bătut, și sub amenințarea cuțitului și l-ar fi obligat să le dea 7.000 de lei.

Tâlharii i-au amenințat pe vârstnici că dacă vor spune ceva se vor întoarce și le vor curma viața.

Pentru a demonstra că amenințările sunt veridice agresorii l-au tăiat pe bătrân pe o mână.

De frică, bătrânii nu au spus nimic nimănui.

La ceva timp, însă, fiica lor a văzut tăietura de pe mâna tatălui și a mers cu el la spital. Bărbatul a fost internat în perioada 6-11 decembrie pe secția de chirurgie plastică a Spitalului Județean, cu plăgi tăiate pe mâna stângă, prin agresiune.

Răzbunare după plângerea depusă la poliție

Atunci, neavând de ales, bătrânul a spus ce a pățit și au fost anunțate autoritățile.

Imediat, polițiștii au deschis atunci o anchetă pentru tâlhării, însă autorii nu au fost găsiți. Între timp bărbatul a fost externat din spital și s-a întors acasă.

Vecinii spun că bărbatul ar fi spus ulterior că hoții nu au reușit atunci să ia toții banii pe care îi avea, ci doar o parte.

Miercuri dimineață, soția bătrânului a anunțat vecinii că doi bărbați au intrat, din nou, peste ei în casă, și i-au bătut, iar soțul său este mort. Femeia a fost și ea agresată, însă rănile nu i-au pus viața în pericol.

"Am sunat repede la poliție. Am venit aici (la fața locului), m-am uitat și am găsit omul jos mort și mătușa bătută.

Doamna este bolnavă și nu are discernământ. Acum zice una, mai acuș zice alta. Mortul era jos, în holul casei. E sânge pe jos, e bătut. El a mai fost bătut și spunea că dacă zice la poliție vine și-l omoară.

Nu se știe cine l-a bătut în trecut. Am înțeles că atunci i-a dat banii. Atunci am sunat-o noi pe fata lui, a venit și l-a dus la spital și spitalul a sesizat poliția", a spus un vecin al celor doi", a declarat vecinul bătrânului, potrivit Monitorul de Botoșani.

Medicii nu au mai putut face nimic

În urma apelului la 112, la fața locului au ajuns mai multe echipaje de poliție și ambulanță.

"În urma solicitării am găsit un bărbat decedat, în vârstă de 85 de ani, care prezenta multiple traumatisme, probabil prin agresiune. Un echipaj este la fața locului, pentru constatarea de deces", a declarat medicul Carmen Răgoșcă, din cadrul SJA Botoșani.

Polițiștii ajunși la fața locului au deschis o anchetă.

"Astăzi, 17 ianuarie, polițiștii botoșăneni au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat a fost găsit decedat în locuință sa din comuna Coșula. Polițiștii care s-au deplasat la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă, stabilind identitatea victimei în persoana unui bărbat, de 85 de ani, care prezenta leziuni la nivelul corpului. Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoșani, sub aspectul comiterii infracțiunii de omor", a transmis IPJ Botoșani.