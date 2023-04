"Îmi trimit copilul la școală și îl iau de la spital" | Părinţi revoltaţi de ce se întâmplă într-o clasă de gimnaziu şi de explicaţiile directoarei

Un părinte al unui elev de la Școala "Anișoara Odeanu" din Lugoj a publicat imagini revoltătoare cu ce se întâmplă în instituția de învățământ din centrul orașului.

Sursa foto: Youtube I Lugoj Info

Mama unui elev din clasa a V-a a descoperit imaginile în telefonul fiului ei și cere cu dreptate explicații de la conducerea școlii.

"Am descoperit imaginile după ce am verificat telefonul băiatului să văd cu cine vorbea.

Inițial, mi-a ascuns că au fost făcute în școală, dar apoi mi-a spus că le-a primit de la un coleg.

Sunt șocată și indignată. Îmi trimit copilul la școală și îl iau de la spital.

Nimeni nu ne-a spus că s-a întâmplat ceva în școală sau că s-au luat măsuri, nici profesorii, nici diriginta, nici directoarea", a declarat mama revoltată.

Mai multor profesori au recunoscut atât sala de clasă, cât și elevii care au luat parte la aceste incidente incredibile care au avut loc în școală.

Întrebată pentru un punct de vedere, directoarea școlii, Dana Tipei, a recunoscut că imaginile au fost filmate în sala de clasă, dar crede că totul a fost doar o joacă, potrivit Lugoj Info.

"Am anunțat poliția, am discutat cu părinții. Noi, cei de la școală, am făcut tot ce era legal.

În imaginile respective apare un elev care va împlini 16 ani vara aceasta și care este în clasa a VI-a. Practic, a fost o joacă, nu s-au bătut", a declarat Tipei.

Se pare că unul dintre protagoniștii acestui filmuleț are 16 ani și este în clasa a VI-a, mulți părinți susținând că acesta îi terorizează pe ceilalți elevi, iar cadrele didactice nu pot să îl controleze.