Brașovenii primesc reduceri la restaurante ca să revină în propriul oraș. Numărul mare de turiști a schimbat viața localnicilor

2 minute de citit Publicat la 10:48 15 Noi 2026 Modificat la 10:49 15 Noi 2026

Brașovul a fost vizitat anul trecut de 715.000 de turiști FOTO: Getty Images

Turismul aduce milioane de euro în economia orașelor, dar pentru localnici vacanța altora se transformă uneori într-o problemă de zi cu zi. Brașovul și Sibiul se confruntă tot mai mult cu fenomenul supraturismului, de la trafic aglomerat până la prețuri tot mai mari. În Brașov, restaurantele au găsit o soluție prin care încearcă să îi aducă pe localnici înapoi în propriul oraș. O zi pe săptămână cu reduceri pentru cei care au buletin de Brașov.

Doar municipiul Brașov a primit anul trecut peste 1 milion de turiști, dacă sunt luate în calcul și estimările platformelor internaționale de rezervări, la care se adaugă și vizitatorii care ajung aici doar pentru câteva ore.

Deși turismul aduce bani în economie și susține afacerile locale, numărul tot mai mare de vizitatori începe să aibă și efecte negative asupra vieții de zi cu zi.

Unii brașoveni spun că evită centrul orașului din cauza traficului și aglomerației de turiști. Este și motivul pentru care a apărut inițiativa „Miercurea brașovenilor”, o soluție găsită de proprietarii de restaurante și cafenele.

În fiecare miercuri, cei care au buletin de Brașov beneficiază de o reducere de 15% la consumație. Proiectul, la care s-au alăturat zeci de localuri, își propune să îi încurajeze pe localnici să revină în restaurantele din oraș și să se bucure de locurile pe care în perioadele aglomerate ajung să le evite.

„Nu facem asta pentru că nu mai avem clienți și să aducem clienți. Noi facem asta ca un gest de nemulțumire pentru ei și mai ales pentru că din sondajul pe care l-am făcut noi, după patru ediții de Miercurea brașovenilor, am remarcat că 80% sunt clienții casei, clar îi dezavantajează. De ce? Am foarte mulți prieteni care nu mai vin în centru în weekend deloc.

Ei știu că în weekend, în anumite weekenduri nu mai au ce să caute în centru, pentru că e foarte, foarte aglomerat, restaurantele sunt pline”, a explicat un antreprenor local din Brașov pentru Antena 3 CNN.

Nici Sibiul nu este ocolit de fenomenul supraturismului.

Un studiu realizat de cercetători români și finlandezi arată că locuitorii apreciază beneficiile economice ale turismului, dar resimt și efectele negative: aglomerația din spațiile publice, creșterea costului vieții și presiunea asupra centrului istoric.

„Deci, în Sibiu, populația se declară mai degrabă favorabilă față de turism, iar aspectele negative care sunt presupuse de aceste fluxuri de turism, mă refer aici la aglomerația spațiilor publice, la faptul că turismul antrenează și o creștere a costurilor de trai”, a explicat un antreprenor local din Sibiu.

În ultimul an, orașul Sibiu a atras peste 600.000 de turiști, iar din 2007, când a devenit Capitală Culturală Europeană, a primit peste 8 milioane de vizitatori.

„Toate clădirile sunt superbe și sunt o mulțime de magazine drăguțe și locuri de vizitat”, a declarat un turist străin.

„Da, am vrea, da, prețuri mai mici, că, da, să ne bucurăm și noi de orașul ăsta, că îl evităm de multe ori din cauza prețurilor centru-zona centrală”,a declarat un localnic.

În ambele situații, autoritățile și operatorii din turism au acum o provocare tot mai mare: să găsească un echilibru între milioanele de euro aduse de vizitatori și nevoile celor care locuiesc permanent în aceste orașe.