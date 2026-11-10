Vacanța de iarnă 2026 în România: Cât costă cazarea de Crăciun și Revelion la mare sau la munte: 3 nopți la Poiană, peste 10.000 de lei

7 minute de citit Publicat la 10:57 10 Noi 2026 Modificat la 10:57 10 Noi 2026

Orașul Sibiu. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Românii care vor să petreacă sărbătorile de iarnă în țară pot alege, în acest an, vacanțe de la câteva sute de lei până la peste 10.000 de lei pentru un sejur de trei nopți. Potrivit ofertelor prezentate de o agenție de turism, prețurile pentru două persoane pornesc de la 566 de lei de Crăciun, în Eforie Nord, și de la 847 de lei de Revelion, în Mamaia. La polul opus, pachetele care includ mese festive, programe artistice și acces la facilități SPA ajung la 7.421 de lei în Bucovina, de Crăciun, și la 10.119 lei în Poiana Brașov, de Revelion.

Valea Prahovei, Poiana Brașov, Bucovina și Maramureș se numără printre destinațiile preferate pentru vacanțele din perioada sărbătorilor. Oferta include atât variante de cazare pentru turiștii care își organizează singuri programul, cât și pachete cu mese tradiționale, petreceri, muzică live, activități pentru copii și acces la centre SPA.

Potrivit unui comunicat al agenției BIBI Touroperator, transmis Antena 3 CNN, gradul mediu de ocupare în unitățile de cazare din portofoliul propriu este în prezent de aproximativ 75-80% pentru Crăciun și de 85-90% pentru Revelion.

Cât costă vacanța de Crăciun 2026 în România

Pentru perioada 24-27 decembrie 2026, cele mai accesibile variante sunt destinate turiștilor care preferă să își organizeze singuri mesele și activitățile.

Astfel, trei nopți de cazare pentru două persoane, la o vilă de trei stele din Eforie Nord, fără servicii de masă, costă 566 de lei. Alte variante fără mese incluse pornesc de la 744 de lei în Tulcea, 818 lei în Bușteni și 1.047 de lei în Sinaia.

Pentru cei care preferă cazarea cu mic dejun, tarifele încep de la 1.156 de lei în Bucovina, la o pensiune de trei stele, și de la 1.211 lei în Maramureș, la o pensiune de cinci stele. În Predeal, un sejur la o pensiune de trei stele costă de la 1.446 de lei, iar în Poiana Brașov, cazarea la o vilă de trei stele pornește de la 1.502 lei.

Turiștii care vor să petreacă sărbătorile într-un cadru organizat pot alege pachete care includ mese festive, programe artistice și activități specifice Crăciunului.

În Bușteni, un pachet de 3.355 de lei pentru două persoane include micul dejun și trei cine cu program artistic, între care și cina festivă de Crăciun, cu băuturi incluse.

În Maramureș, oferta ajunge la 4.971 de lei și cuprinde demipensiune, o excursie la Bârsana, pomana porcului la o gospodărie locală, împodobirea bradului, venirea lui Moș Crăciun și foc de tabără.

Una dintre cele mai scumpe variante de Crăciun este în Bucovina, unde un pachet de trei nopți costă 7.421 de lei pentru două persoane. Oferta pune accent pe gastronomia tradițională și include mese cu specific local, prânz festiv de Crăciun, cină câmpenească și programe folclorice cu obiceiuri locale.

Există și variante care combină mesele festive cu facilitățile de relaxare. La Călimănești-Căciulata, un pachet de 2.950 de lei include mic dejun, dejun tradițional, cină festivă, un card de consumație de 150 de lei pentru fiecare adult și acces nelimitat la AquaTherme. Tariful beneficiază de o reducere de 10%, valabilă până la 16 noiembrie 2026.

În Mamaia, un pachet de 2.838 de lei include mic dejun și cină, seri animate de DJ, cină specială de Crăciun cu muzică live și acces la piscină interioară, saune, sală de fitness și jacuzzi. Și această ofertă beneficiază de o reducere de 10%, valabilă până la 30 noiembrie 2026.

Revelion 2026-2027: cât costă vacanțele în România

Pentru perioada 30 decembrie 2026 – 2 ianuarie 2027, prețurile pentru trei nopți de cazare pentru două persoane pornesc de la 847 de lei în Mamaia și 851 de lei în Sulina, în Delta Dunării. Ambele variante sunt la hoteluri de trei stele și includ micul dejun.

În Predeal, cazarea la o vilă de trei stele începe de la 1.054 de lei, în Bucovina, la o pensiune de trei stele, de la 1.156 de lei, iar în Sinaia, la un hotel de trei stele, de la 1.349 de lei.

Aceste oferte includ cazare și mic dejun, dar nu și participarea la petrecerea de Revelion. Pentru turiștii care își doresc un program festiv complet, există pachete cu mese speciale, muzică live, brunch și activități organizate.

În Bușteni, un sejur de trei nopți costă 5.451 de lei pentru două persoane. Pachetul cuprinde mese cu program artistic, cină festivă în noaptea dintre ani, brunch și cină tradițională românească în prima zi a anului.

La Călimănești-Căciulata, tariful ajunge la 6.070 de lei și include cină festivă de Revelion, brunch, cină Carnaval și acces nelimitat la AquaTherme.

În Maramureș, un pachet de 6.696 de lei cuprinde demipensiune, cină festivă, prânz pe 1 ianuarie, muzică live și foc de tabără.

Pe litoral, în Mamaia, oferta de Revelion costă 7.612 lei pentru două persoane. Aceasta include mic dejun și cină, prânz în regim bufet pe 31 decembrie, petrecere de Revelion cu muzică live, foc de artificii și acces la SPA.

În Bucovina, un pachet de 8.108 lei propune mese cu specific local, petrecere cu DJ, obiceiuri de Anul Nou cu urători, brunch și cină câmpenească.

Cea mai scumpă ofertă prezentată pentru Revelion este în Poiana Brașov, unde un sejur de trei nopți ajunge la 10.119 lei pentru două persoane. Pachetul include cazare într-o cameră dublă Deluxe, cu balcon, vedere la munte și șemineu, cină festivă cu muzică live, dansuri și tombolă, brunch și cină în prima zi a anului.

Oaspeții beneficiază și de acces la zona SPA, care include saune, jacuzzi, piscină interioară și piscină exterioară infinity încălzită.

Bucovina, Maramureș și stațiunile montane, printre destinațiile preferate pentru sărbătorile de iarnă din 2026

Potrivit BIBI Touroperator, printre cele mai solicitate destinații pentru sărbătorile de iarnă se numără stațiunile de pe Valea Prahovei, respectiv Sinaia, Bușteni și Predeal, Poiana Brașov, Călimănești-Căciulata, dar și zonele rurale din Maramureș și Bucovina.

Oferta acoperă preferințe diferite: vacanțe la munte, sejururi cu acces la piscine și centre SPA, dar și experiențe tradiționale construite în jurul gastronomiei locale, colindelor și obiceiurilor de sărbători.

Rezervările pentru aceste destinații au început încă din primele luni ale anului, iar turiștii care au ales programul „Înscrieri timpurii” au beneficiat atunci de reduceri de 20-30%.

„Pentru mulți turiști, vacanța de sărbători înseamnă timp petrecut împreună și bucuria de a găsi masa pregătită, un program pentru copii și o atmosferă de care să se bucure întreaga familie. România oferă experiențe diferite, de la Crăciunul cu tradiții din Bucovina și Maramureș până la Revelionul la munte sau la un hotel cu SPA pe litoral. Recomandarea noastră este ca turiștii să verifice cu atenție întregul pachet: câte mese sunt incluse, dacă au acces la petrecerea festivă, ce facilități pot folosi și care sunt condițiile pentru copii. O alegere potrivită începe cu un buget clar și cu servicii care răspund așteptărilor fiecărei familii”, declară Adrian Voican, președintele BIBI Group4Travel.

Cum au evoluat prețurile față de anul trecut

Comparația dintre ofertele actuale și cele publicate de BIBI în octombrie 2025 arată că tarifele au avut evoluții diferite, în funcție de destinație și de serviciile incluse.

De Crăciun, tariful de pornire pentru un hotel de trei stele din Sinaia, fără servicii de masă, este de 1.047 de lei, față de 1.209 lei în oferta de anul trecut. Diferența reprezintă o scădere de 13,4%.

În Mamaia, un pachet de Crăciun la un hotel de patru stele, cu demipensiune și acces la SPA, costă 2.838 de lei, comparativ cu 3.048 de lei în 2025, ceea ce înseamnă o reducere de 6,9%.

Pentru Revelion, în Poiana Brașov, oferta de pornire la un hotel de trei stele, cu mic dejun, este de 1.810 lei, față de 2.570 de lei în anul precedent, o diferență de minus 29,6%.

În schimb, pachetul festiv la un hotel de trei stele, în cameră Deluxe, ajunge la 10.119 lei, comparativ cu 9.005 lei în 2025. În acest caz, tariful este mai mare cu 12,4%.

Cât de ocupate sunt hotelurile de Crăciun și Revelion 2026

Potrivit datelor transmise de BIBI Touroperator, gradul mediu de ocupare în unitățile de cazare din portofoliul propriu este în prezent de aproximativ 75-80% pentru vacanța de Crăciun și de 85-90% pentru Revelion.

Turiștii care nu și-au rezervat încă sejurul mai au la dispoziție variante de cazare, însă disponibilitatea diferă în funcție de destinație, tipul camerei și serviciile incluse.

Ofertele prezentate de touroperator arată că vacanțele de iarnă în România pot însemna atât sejururi accesibile, cu program organizat individual, cât și pachete complexe, cu mese festive, tradiții locale, petreceri și facilități de relaxare. Pentru Crăciun și Revelion 2026-2027, alegerea depinde în principal de bugetul disponibil și de experiența pe care turiștii vor să o aibă în perioada sărbătorilor.

Toate tarifele menționate sunt pentru o cameră dublă, pentru două persoane, pentru un sejur de trei nopți. Serviciile incluse diferă în funcție de ofertă.