"Nu mi-am dat seama că sunt 50 de grade în mașină" Un câine a murit după ce stăpânul l-a lăsat în maşină, pe caniculă, şi s-a dus la mall, în Cluj-Napoca

Aceasta postare are rol educativ pentru stapanii tuturor animalelor in vreme de canicula. Azi in jurul orei 13:00 cand caldura era mai mare, un catel de rasa Bichon a fost descoperit in parcarea Vivo, intr-un portbagaj de masina, inchis intr-un transportor, fara aer conditionat, fara geam deschis, fara proprietarii in zona si mai ales in soarele arzator. Dupa repetate anunturi facute in Vivo pentru ca stapanii sa ajunga la masina de urgenta, nimeni nu a venit asa ca s-a sunat la Politie si Pompieri. Ei impreuna cu persoanele implicate au spart geamul autoturismului si au acordat primul ajutor catelului care deja era in stare de inconstienta si a fost dus cu ajutorul politiei de urgenta la cabinet. Pacient in decubit latero-lateral, prezenta hiperventilatie si tahicardie, frecventa cardiaca fiind peste 180 batai pe minut iar frecventa respiratorie de peste 150 de respiratii pe minut. Catelul avea mucoasele injectate, rosii, cu timpul de reumplere capilara de sub o secunda. Temperatura corporala 42,6. Pentru noi a fost clar: soc termic. Ca repercusiuni a socului termic, trebuie sa stiti ca apare scaunul hemoragic si semnele incipiente a coagularii intravasculare diseminate. Am implementat terapia de urgenta prin dusarea cu apa rece si racirea treptata a corpului. S-au administrat fluide, s-a redus temperatura corpului treptat insa ramane sub supraveghere pentru a observa daunele neurologice ce le-a suferit in urma temperaturii mult prea crescute. Prognosticul in asemenea cazuri este rezervat/grav. Ca sfat si obligatie pentru orice proprietar este sa nu va scoateti la plimbare animalele de companie pe canicula, sa nu ii lasati in masina DELOC nesupravegheati. Felicitari ISU Pompieri, Politia locala Floresti si persoanelor cu spirit civic care au ajutat si au procedat corect si rapid!