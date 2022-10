Povestea înduioșătoare a lui Ton, ratonul adus ilegal în România și abandonat de stăpâni: "Pare un ghemotoc de blană numai bun de pufoșit"

O fundație din România care îngrijește animale sălbatice a făcut publică povestea unui raton adus ilegal în țara noastră, acum cinci ani, care a fost abandonat apoi de stăpâni.

Sursa foto: Facebook/ Visul Luanei

"El este Ton. Un raton provenit din comerțul ilegal cu animale exotice.Ton a fost cedat Fundației noastre după ce a omorât două pisici și o găină, smulgandu-le prin gardul padocului în care era cazat. Ca rezultat, stăpânului său i s-a făcut teamă pentru propriul copil, cu care Ton se juca zilnic.", povestesc membrii fundației Visul Luanei.

"Ton nu este mai agresiv decât alți indivizi din specia lui - Procyon lotor. Instinctual, acesta este comportamentul lor. În țările lor de origine (continentul Central și Nord American) ratonii vânează și se hrănesc, printre altele, și cu animale mai mici decât ei (păsări, mamifere, reptile, amfibieni) și pot deveni extrem de agresivi dacă se simt încolțiți sau atacați.

Din păcate, în afara continentelor Americane, specia lui Ton este considerată invazivă, fiind capabili să facă ravagii în fauna locală, în cazul în care este introdusă voit sau accidental.

În România nu au ajuns încă în sălbăticie, lucru pe care nu ni-l dorim, nici pe departe!

În cazul lui Ton și multor altora ca el, aceștia devin victimele dorinței bolnăvicioase a unor oameni de a deține animale cât mai exotice, fără a se gândi la repercusiunile ce pot apărea în urma achiziționării lor.

Din păcate, nici dacă legal și logistic s-ar putea transporta în zonele native, din cauza habituării acestuia, el nu poate fi redat libertății.

După un an de evaluare sub supravegherea personalului Centrului, în care am reușit să îl cunoaștem îndeaproape, să-i știm nevoile și limitele, considerăm că e timpul să vi-l prezentăm pe Ton și să vă povestim despre el.

Astfel, Ton devine de azi primul ambasador al Centrului nostru și prin exemplul lui dorim să educăm publicul despre biodiversitate și protejarea ei.

Deși cu nicio altă specie sălbatică nu interacționăm mai mult decât necesar, cu Ton vom avea interacțiuni frecvente și în funcție de starea lui și timpul personalului nostru, vom acomoda scurte vizite și pentru cei dornici sa îl cunoască."

"Deși pare un ghemotoc de blană numai bun de ‘’pufoșit’’, el se poate supăra, se poate speria și poate mușca"

"Totuși, nu vă exaltați. Ton are toane. Acceptă numai anumite persoane și în anumite condiții.

Deși pare un ghemotoc de blană numai bun de ‘’pufoșit’’, el se poate supăra, se poate speria și poate mușca. Nu-i plac zgomotele puternice și nu accepta sa fie agasat. De asemenea, îi place să scormonească și să demonteze lucruri. Dacă o să vedeți obiecte rupte prin țarcul lui, să știți că el le-a distrus. În repetate rânduri a reușit să distrugă pereții țarcului anterior și a reușit să demonteze câteva cuști de transportat căței.

Pe Ton îl veți întâlni la intrarea în clinica Centrului nostru, într-un țarc solid pe care l-am conceput special ca acesta să nu poată evada, dar și să-i îndeplinească nevoia de a se ascunde dacă nu are chef de atenție. Vă rugăm nu-l deranjați dacă nu este dornic de interacțiune.

De asemenea, populațiile de ratoni din sălbăticie sunt considerate rezervor pentru virusul rabic și alți patogeni cu risc zoonotic. Pentru a evita orice risc epidemiologic asociat cu prezența lui în centru, Ton a fost deparazitat intern, extern și a fost vaccinat antirabic.

Și probabil cel mai important, dacă nu s-a înțeles deja, DESCURAJĂM TOTAL ca oamenii să-și procure ratoni pe post de animal de companie! Pe lângă riscul ca aceștia să evadeze și să devină un pericol pentru sute de specii autohtone, riscați să fiți mușcați sau să vă rănească alte animale de companie."