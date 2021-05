Ea este studenta găsită moartă într-o cameră de cămin din campusul Tudor Vladimirescu din Iași

În ciuda faptului că, inițial, s-a crezut că este vorba despre o tânără de 23 de ani, potrivit primelor cercetări, se pare că studenta descoperită decedată în camera de cămin este Camen Macovei, în vârstă de 19 ani, studentă la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatica Aplicată Iaşi din cadrul Universităţii Tehnice ” Gheorghe Asachi ” din Iași, scrie bzi.ro.

Tânăra era în anul 1 iar anunţul morţii i-a şocat pe apropriaţi care şi-au exprimat cele mai sincere condoleanţe pe reţelele sociale.

”Sunt șocată de această veste tristă. Este greu de acceptat! Tu, o ființă atât de gingașă....nu am cuvinte! Am crescut împreună, am copilărit, ne-am jucat, ne-am povestit problemele, eram amândouă zi de zi, m-ai ajutat mereu când am avut nevoie, mai ales la școală....nu îmi vine să cred! Ai plecat fulgerător ca și Alexandra ....mult prea devreme, aveai un viitor în față. Condoleanțe familiei tale pentru că ai lăsat în urma ta o durere nemărginită, iar tu, odihnește-te în pace!”, a scris o bună prietenă a tinerei.

Tragedia a avut loc în Complexul Studențesc "Tudor Vladimirescu" din Iași. Părinții studentei, după ce au încercat de mai multe ori să ia legătura cu fiica lor, au intrat în panică și l-au sunat pe paznicul căminului, pentru a se interesa de starea de sănătate a fetei.

Paznicul a găsit-o la pe tânără, fără viață, la etajul 2 al căminului și a anunțat imediat autoritățile. La fața locului, au venit mai multe echipe de criminaliști care au prelevat probe și care au deschis un dosar penal în acest caz.

Potrivit unor surse, pe trupul fetei nu au fost găsite semne vizibile de agresiune. Din acest motiv, polițiști iau în calcul ambele variante, atât cea a suicidului cât și varianta unei agresiuni fizice.

