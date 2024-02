Capra cu gust de vacă a apărut în România. "E un lucru bun și pentru cercetare, și pentru țară, și pentru crescători"

Avem o nouă rasă pentru carne creată la noi în România, mai exact în Dobrogea, cu un gust apetisant şi relativ ieftină.

Cercetătorii lucrează la acest proiect din 2010, însă abia acum au obținut primele rezultate.

"Cea mai bună cale a fost crearea unei rase noi de capre prin încrucișare, utilizând caprele din rasa locală, care nu sunt productive dar conferă o rezistență și o adaptabilitate bună la condițiile de mediu din România, și o rasă perfecționată pentru producția de carne.

Ne-am informat și am ales o rasă din import care are o carne de o calitate foarte bună: Boer, din Republica Sud-Africană, pe care noi am adus-o, de fapt, din Anglia", a explicat Radu Răducu, directorul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru creșterea ovinelor și caprinelor Constanța.

După încrucișări repetate între țapii africani și caprele autohtone, după mai multe generații de metiși cu diferite cote de participare, cercetătorii se laudă acum cu 200 de exemplare selectate din noua rasă, pe care au numit-o Bocarp.

Acestea sunt exemplarele pe care se lucrează acum pentru a produce noua rasă, o rasă pură.

Până la omologarea efectivă a rasei Bocarp ar mai putea trece însă 10‑13 ani: cercetătorii trebuie să selecteze în continuare exemplare, să producă noi și noi generații până la rasă pură.

Așadar, la acest moment carnea nu poate fi găsită în magazine sau restaurante, însă Institutul vinde crescătorilor, care vor să își îmbunătățească rasa, țapi din noua generație.

Mai mult de un deceniu de cercetare, pentru carnea viitorului

Bocarp, rasa creată pentru carne de cercetătorii dobrogeni, prin încrucișarea țapului african cu capra autohtonă, ar putea deveni o alternativă mai ieftină, mai savuroasă și mai sănătoasă pentru români, după cum susțin la unison nutriționiștii și bucătarii.

Astfel, după o muncă asiduă de aproape 14 ani, cercetătorii Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru creșterea ovinelor și caprinelor Constanța au inventat singura rasă de capre de carne din România, botezată Bocarp.

Directorul instituției a explicat că ideea le-a venit cumva impusă de piață, de interesul economic din acest sector de activitate.

"Specia caprină în România a avut o cădere foarte mare după 1990. Acum s-a revigorat, dar nu sunt de bună calitate (...).

Fiindcă de obicei capra era numită vaca săracului, ne-am gândit că, odată cu cerința mai mare de pe pe piață, să realizăm o rasă de caprine cu o producție de carne superioară raselor existente.

E un lucru bun și pentru noi, ca cercetare, și pentru țară, și pentru crescători", a declarat Radu Răducu, directorul institutului de cercetare.

Carnea de capră, cu gust de vacă, indicată şi în diete

Deja câteva exemplare au fost testate, iar carnea lor a fost preparată de un bucătar care a confirmat: capra Bocarp are gust de văcuță fragedă.

Medicul nutriționist Mihaela Iftene spune că preparatele din carnea de capră sunt mult mai sănătoase.

"Carnea de capră este o alternativă extrem de sănătoasă la tipurile de carne pe care le găsim în magazine, adică cea de pui, vită sau porc.

Este o alternativă mai bună pentru cei care doresc să țină cure de slăbire, dar și pentru cei care suferă de anemie, fiind o carne bogată în fier și vitamine cum ar fi B6, C, vitamina K, calciu, fosfor, zinc.

Noi, românii, nu consumăm multă carne de capră, dar dacă soiul nou va fi mai accesibil financiar și mai sănătos, cred ar putea crește consumul de carne de capră", spune medicul nutriționist, potrivit adevarul.ro.