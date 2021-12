Căprioara ”Mădălina”, animalul sălbatic salvat și crescut de un bărbat din Botoșani în propria curte: ”Am hrănit-o cu lingurița”

Puiul de căprioară a fost găsit abandonat în pădure în timp ce bărbatul ieșise la căutare de bureți cu un prieten. Impresionat de căprioară, bărbatul a luat-o acasă.

„Era ghemuită, tremura. Am pus-o la sân și am venit acasă. O săptămână am hrănit-o cu lapte, cu lingurița, că nu putea să meargă în picioare”, povestește bătrânul.

Luni de zile căprioara a băut câte 13 litri de lapte pe săptămână. Acum puiul are aproape opt luni și mănâncă orice fel de cereale.

Omul a anunțat autoritățile, iar Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor sportivi a încheiat un proces-verbal prin care bărbatul se obligă să o îngrijească.

Bătrânul este amărât că legea îi interzice să păstreze animalul sălbatic de care s-a atașat atât el, cât și soția sa. Mai spune că nu îl va preda decât atunci când va ști că este în siguranță.

Reprezentanții direcției silvice spun că deocamdată nu au nicio soluție pentru puiul de căprioară.

„Având în vedere că a fost crescută în captivitate, nu știm dacă se va adapta dacă o vom elibera în fondul forestier sau dacă nu va fi victima altor animale sălbatice”, spune directorul Direcției Silvice Botoșani, Marius Havriș.

