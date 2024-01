"Taxe pentru proști, vor pierde jumătate din clienți”. O carmangerie renumită din Cluj a introdus o taxă care l-a lăsat fără cuvinte pe un cetățean

De la costurile imobiliarelor la prețurile produselor de bază, Clujul devine un oraș tot mai scump, reflectând o realitate economică care impune noi provocări cetățenilor săi.

Sursa foto: Hepta I Mediafax Foto / Mediafax Foto

Tot mai mulți oameni observă o creștere constantă a prețurilor, iar fiecare comerciant pare să introducă taxe suplimentare.

Un exemplu concret este o carmangerie din Cluj-Napoca, care a stârnit nemulțumirea unui client fidel prin introducerea unei "taxe de cuptor” pentru produsele sale.

Bărbatul a fost surprins când, pe lângă suma obișnuită pentru porția de mâncare, a fost adăugată la bon o "taxă de cuptor”. A aflat despre această taxă abia când a ajuns la casa de marcat.

"Venise ora de prânz și m-am gândit să mă duc pe strada Dunării, să mănânc la Moldovan, unde mâncasem întotdeauna porția de ceafă cu cartofi prăjiți, maxim 20 de lei plăteam întotdeauna.

Azi am decis să cumpăr piept grill tot cu cartofi. Carnea 11 lei, cartofii 7, scăpasem iarăși sub 20 de lei. Preț final?! 27 de lei…

Zicea doamna: păi știți că de ieri s-a schimbat și s-a decis să fie taxă de cuptor...Taxa de cuptor de 8 lei!!! Moldovane de mâine închiriezi pui taxă și pe furculiță și cuțit sau de șezut?

Nesimțire! Taxe pentru proști... vor pierde jumătate din clienți, majoritatea taximetriștilor mănâncă acolo”, a relatat bărbatul pentru Știri de Cluj.

Ce reprezintă "taxa de cuptor"

Știri de Cluj a contactat directorul Carmangeriei Moldovan, care a explicat că a fost introdusă o asemenea taxă la recomandarea ANPC.

"Da, am introdus taxa de cuptor. Am făcut o modificare! Înainte aveam niște meniuri cu un preț fix, iar acum la recomandarea domnilor de la ANPC am făcut acest lucru.

Am anulat vechile meniuri și am extins oferta. Acum se pot comanda și vechile meniuri, dar și orice alt produs din magazin, care poate fi gătit”, a declarat Raluca Rus, directorul Carmangeriei Moldovan, pentru Știri de Cluj.

Întrebată dacă taxa are legătură cu prețul gazelor, aceasta a spus că nu: "Am renunțat la meniuri pentru că era o gamă limitată de produse. Nu are legătură cu prețul gazului, ci ne-am extins gama de produse”.

Directorul Carmangeriei Moldovan a mai punctat că nu s-au păstrat vechile prețuri cu meniuri fixe pentru că „nu se poate prăji piept de pui lângă ceafă marinată”, de aici ar fi venit și ideea "taxei de cuptor” de 8 lei.

Aceasta a mai adăugat că ea conduce o afacere privată și poate introduce ce taxă dorește.