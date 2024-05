Cea mai bună carne pentru grătar: ”Este cea mai sănătoasă alegere!”

Românii care au ținut post și s-au abținut de la tradiționalul grătar de 1 mai, abia au așteptat weekend-ul pentru a ”recupera”. Așa că și-au făcut provizii și de mici și cârnați și sunt în stare să treacă și peste vremea ploioasă anunțată de meteorologi pentru a se bucura de gustul atât de iubit.

InfoCons atrage atenția însă că micii care sfârâie pe grătar nu sunt cei mai sănătoși. Există însă anumite secrete prin care putem diminua mult efectele nocive pe care le au asupra organismului nostru.

”Grătarul poate fi o modalitate minunată de a găti carnea, oferindu-i un gust delicios și o textură plină de savoare. Cu toate acestea, există unele aspecte de sănătate pe care trebuie să le iei în considerare atunci când te pregătești să aprinzi grătarul. Iată câteva sfaturi pentru a te bucura de o masă gustoasă și sănătoasă:

Alege carnea slabă

Optează pentru carne slabă, cum ar fi pieptul de pui fără piele, pieptul de curcan sau carne de vită cu un conținut scăzut de grăsime. Aceste alegeri sunt mai sănătoase decât tipurile mai grase de carne, cum ar fi costița de porc sau friptura de vită grasă.

Marinarea este cheia

Marinarea nu numai că adaugă arome delicioase, dar poate și să reducă formarea de substanțe toxice la gătitul la temperaturi înalte. Optează pentru marinade cu ingrediente sănătoase, cum ar fi ierburi proaspete, ulei de măsline, suc de lămâie și condimente.

Evită grăsimea în flăcări

Când grătarul arde și grăsimea picură pe cărbuni sau pe flacără, se formează substanțe chimice nocive numite hidrocarburi policiclice aromatice (HPA-uri). Pentru a evita acest lucru, încearcă să tai excesul de grăsime de pe carnea ta înainte de a o pune pe grătar sau a folosi o tavă de colectare pentru a prinde grăsimea care picură.

Gătește la foc mediu

Gătitul la foc mediu în loc de foc mare poate reduce riscul de a forma HPA-uri și poate preveni arderea cărnii. Asigură-te că grătarul este bine încins înainte de a începe și ajustează intensitatea focului pe măsură ce gătești”, scriu reprezentanții InfoCons pe o rețea socială.

Prof. dr. Vlad Ciurea: Creierului nu îi plac micii

Prezent în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN, prof. dr. Vlad Ciurea a explicat care este efectul pe care consumul de mici îl are asupra organismului.

”De la alimentație provin toate lucrurile bune de care are nevoie întreg organismul și de la alimentație pornesc și toate lucrurile rele. La baza alimentelor, de la egipteni se știe, că toate lucrurile rele pleacă de la alimentație. Există o mulțime de alimente care plac creierului. Creierul se bucură de aceste alimente”, a afirmat renumitul neurochirurg,

”Una este ceea ce îi place stomacului, acea bunătate a stomacului, și alta este creierul”

”Una este ceea ce îi place stomacului, acea bunătate a stomacului, și alta este creierul. Vă dau un singur exemplu. Când simțim mititeii care sfârâie pe grătar, plecăm în direcția respectivă. Ne-am dus după vizualizare, după zgomot, după miros.

”Nu am spus să nu guste de două ori pe an”

Ancestral, în genomul românesc, s-au imprimat acești mititei care ne plac tuturor. Însă creierului nu îi plac. Nu are voie creierul să acceadă la acest produs. Nu am spus să nu guste de două ori pe an, de trei ori pe an, dar să nu fie o mâncare frecventă. Pentru că această compoziție, pentru celula nervoasă, nu este de cea mai bună calitate”, a mai spus doctorul.

”Ca să îl păcălim, mergem mai la distanță și găsim altceva care să îi placă”

”Ca să îl păcălim, mergem mai la distanță și găsim altceva care să îi placă. Trebuie să facem asta. Creierul trebuie educat, trebuie modelat, nu intoxicat. Și într-adevăr, dovadă că sunt foarte multe persoane care în ziua de astăzi mănâncă foarte curat, mănâncă vegan, alții țin post și au reușit”, a mai spus Vlad Ciurea în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN.