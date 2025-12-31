Este vinul roșu mai sănătos decât vinul alb? Răspunsul surprinzător al specialiștilor

Specialiștii recomandă limitarea sau abținerea de la consumul de alcool. FOTO: Hepta

Mulți oameni cred că vinul roșu este mai sănătos decât vinul alb sau alte tipuri de alcool. Această idee a apărut în urma unor studii, care între timp au fost contestate, privind legătura unor compuși găsiți în vinul roșu și îmbunătățirea sănătății cardiovasculare.

Noile cercetări sugerează că orice tip de alcool, inclusiv vinul roșu, este puțin probabil să te facă mai sănătos decât dacă nu consumi deloc alcool. „Nu există niciun beneficiu izolat pentru sănătate al vinului roșu față de vinul alb sau față de orice altă băutură care conține alcool”, a declarat George Koob, directorul Institutului Național pentru Abuzul de Alcool și Alcoolism din SUA, potrivit The Washington Post.

Deși se știe de mult timp că un consum excesiv de alcool poate cauza probleme grave de sănătate, potențialele beneficii și riscuri ale consumului moderat de alcool au fost neclare.

În trecut, unele cercetări au sugerat că persoanele care beau cantități mici de alcool în general ar putea avea un avantaj pentru sănătate în comparație cu cele care nu beau deloc.

Însă, pe măsură ce cercetările au evoluat de-a lungul anilor, știm acum că până și un consum moderat de alcool este legat de un risc mai mare de a dezvolta anumite tipuri de cancer, cum ar fi cancerul de sân, colorectal și esofagian, precum și de modificări ale creierului și demență, probleme cardiace și probleme de somn.

Și îndrumările dietetice s-au schimbat. Orientările actuale ale Departamentului Agriculturii din SUA afirmă că „dovezile emergente sugerează că până și un consum de alcool în limitele recomandate poate crește riscul general de deces din diverse cauze”.

Asociația Americană a Inimii recomandă limitarea sau abținerea de la consumul de alcool, chiar dacă asociația a publicat o analiză științifică în 2025 care a concluzionat că un consum ușor de alcool nu prezintă niciun risc de boală coronariană, accident vascular cerebral, moarte subită și, eventual, insuficiență cardiacă și poate chiar reduce riscul de a dezvolta astfel de afecțiuni - deși nu toți experții au fost de acord cu această concluzie.

Argumentul în favoarea vinului roșu se concentra anterior pe anumiți compuși

Vinul roșu conține mai mulți polifenoli - compuși vegetali cu proprietăți antioxidante și antiinflamatorii - deoarece sucul de struguri este fermentat cu pielițele de struguri, unde sunt concentrați acești compuși. (Strugurii albi de vin sunt presați, iar pielițele sunt îndepărtate înainte de procesul de fermentare.)

Acești polifenoli includ procianidine, flavonoide și resveratrol, care sunt adesea menționați în cercetările privind cancerul. Un alt tip, antocianinele, contribuie la conferirea culorii bogate a vinului roșu și a fost studiat pentru potențialele beneficii cardiovasculare.

Majoritatea beneficiilor pentru sănătate asociate cu acești polifenoli au fost observate în studii la doze mult mai mari decât cele obținute de la câteva pahare de vin, deci nu există un avantaj real, au spus experții.

„Concentrațiile sunt suficient de scăzute încât ar trebui să bei cantități mai mari decât moderate pentru a obține cu adevărat un beneficiu mult mai mare de la polifenolii din vinul roșu”, ceea ce ar putea duce la probleme de sănătate grave, a spus Eric Rimm, profesor de epidemiologie și nutriție la Școala de Sănătate Publică T.H. Chan de la Harvard, care a studiat efectele alcoolului asupra sănătății.

În schimb, ați putea adăuga în dieta dumneavoastră surse mai puternice de antocianine, inclusiv fructe de pădure mai închise la culoare, cum ar fi afine, mere, ceapă, ceai negru sau verde și ciocolată neagră, a spus Rimm.

Aceste informații apar în contextul unor statistici îngrijorătoare privind consumul de alcool din România. Țara noastră a ocupat locul 1 între 51 de națiuni din Europa la consumul de alcool pe an, în 2024, arată datele Organizației Mondiale a Sănătății.