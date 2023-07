Cum arată casa "verde" cu pereții "tapetați" cu panouri fotovoltaice din Cluj. Reacţia internauţilor

Clujul a ajuns din nou în atenţia internauţilor cu un nou imobil "tapetat" cu panouri fotovoltaice. Iată imaginile.

Sursa foto: Pixabay

Când vine vorba de soluţii inedite, românii sunt extrem de creativi. Este şi cazul unui unei case de pe strada Maramureșului din Cluj, care a fost acoperită aproape în totalitate de panouri fotovoltaice.

Imobilul atrage atenţia imediat, mai ales că inclusiv streașina este fotovoltaică şi umbrește un perete la rândul lui fotovoltaic.

Imaginile postate pe internet de un localnic, au dezvăluit că proprietarul ar fi beneficiat de finanțare nerambursabilă de la Guvern, prin programul Electric-Up.

Probabil de aici şi ideea de a folosi cât mai multe panouri fotovoltaice. Imobilul a creat vâlvă pe reţele sociale.

„Am crezut că am văzut multe, dar nivelul unora este… inimaginabil. Casa asta “verde” este în Cluj (Napoca). Nu am mai văzut panouri fotovoltaice care să tapeteze pereții, dar ca să aveți tabloul complet, dispunerea “out-of-the-box”, inclusiv streașina fotovoltaică ce umbrește peretele fotovoltaic nu e tot: fațada este spre Nord, deci un perete este spre Est și unul spre… Vest (aka “apus” pe românește).

Citeşte şi: Oraşul din România unde se construiește o clădire uriaşă, de 688 de milioane de euro. Va fi pe locul doi, ca suprafaţă, după Casa Poporului

Nu am văzut spatele, dacă e, la rândul său, tapetat. O să ziceți, OK, dacă asta a fost boala lui… sau, așa cum am crezut eu, că o fi găsit “fotovoltaicele” la gunoi și a fost mai ieftină refatadizarea decât cu lavabilă.

Well, țineți-vă bine: chestia asta halucinantă a beneficiat de finanțare nerambursabilă în valoare de 100.000 Euro prin imensul și genialul program „Electric-Up” al Guvernului... Bai, frate…”, a transmis un clujean pe o rețea de socializare, potrivit Știri de Cluj.