15 maşini cu cauciucuri dezumflate pe o singură stradă din Chiajna

Cauciucurile maşinilor de pe o stradă din Chiajna se dezumflă la câteva zile. Fiecare autoturism are unul sau două anvelope sparte. Proprietarii sunt disperaţi şi cred ca este vorba despre un act intentionat.

Iniţial, oamenii au crezut că au avut ghinion şi din acest motiv s-au trezit cu roţile maşinilor dezumflate, după ce au nimerit un cui în trafic. Dar când au constatat că este vorba despre 15 vehicule de pe aceeaşi stradă cu probleme similare, au mers glonţ la poliţie să depună plângere.

"Astăzi dimineaţa când am mers către serviciu am constatat că roata era spartă pe partea dreaptă. Am crezut că pur şi simplu s-a dezumflat, apoi am văzut că şi partea dreapta faţă avea aceeaşi problemă. După aceea ceilalţi care erau parcaţi - colegi, vecini - aveau aceeaşi problemă", povesteşte unul dintre păgubiţi.

Câţiva localnici susţin că au mai avut loc astfel de incidente şi în trecut pentru că în zonă se află un complex rezidenţial, iar mulţi soferi aleg să îşi parcheze maşinile pe străzile lăturalnice decât să plătească taxa de parcare.

Politistii s-au deplasat în Chiajna, la fata locului, în urma unei sesizări de distrugere şi au întocmit un dosar penal.