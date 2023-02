Ciorbă cu "apă din hazna" și parizer în loc de mușchi de vită: Meniul care a trimis în spital câțiva elevi din București aflați în tabără la Poiana Brașov

Este scandal în toată regula între un grup de părinți și proprietarul unei pensiuni din Poiana Brașov. Oamenii spun că o parte din elevii bucureșteni aflați într-o tabără la munte au primit mâncare cu "apă din hazna" și au ajuns la spital.

Sursa foto: Pixabay

Pentru 28 de elevi din București, cu vârste între 8 şi 14 ani, plecaţi la schi în Poiana Braşov, vacanţa şi distracţia s-au terminat brusc. După doar două zile în tabără, copiilor li s-a făcut rău, rând pe rând.

"Vărsaturi până la deshidratare, glicemie foarte mică. Mi-au zis domnii doctori de acolo, i-au făccut nişte injecţii, perfuzii. Mi-am luat copilul în pătură şi am fugit cu el la Braşov", spune tatăl unui copil din tabără.

"Le-a fost servită o ciorbă cu apă din hazna, mai pe scurt. Înţeleg că apa avea un miros ciudat. Apa cu care urma ca ei să se spele pe dinţi, să îşi facă duş, le-a fost şi servită la masă. Nişte crenvurşti care nu prea erau crenvurşti. Li s-a promis muşchi de vită care de fapt era parizer. Chestii româneşti", adaugă acesta.

"A simţit că mirosea mâncarea urât. Nu a putut să se spele pe dinţi pentru că mirosea foarte urât apa şi s-a oprit, nu a mâncat", mărturiseşte mama unui copil din tabără.

"Ce au avut la masă? Mâncare care nu e comestibilă, congelate preparate într-o apă care nu ştiu dacă provine de la reţeaua curentă. Nu au primit fructe, nu au primit desert copiii. După două zile a trebuit să asigurăm mâncarea copiilor, să dăm bucătarul afară din locaţie, a trebuit să le asigurăm copiilor apă pentru spălat pe dinţi. Li s-a făcut rău, au vomitat. A trebuit să ducem doi copii la spital, o fetiţă şi un băieţel", spune Cătălin Voinea, profesorul organizator, potrivit observator.ro.

Proprietarul pensiunii a dispărut. ANPC a închis unitatea: "Era mizerie şi nu exista apă curentă"

"Erau probleme şi în blocul alimentar, erau probleme şi la cazare. Am constatat despre ce e vorba, dar nu am avut cu cine discuta. Am încercat să mergem la Bran, unde are sediu social firma de care aparţine această locaţie. Am lăsat o invitaţie pentru luni la ora 9", a declarat Nicolae Bărdaş, comsiar şef adjunct ANPC.

Când au ajuns la faţa locului, inspectorii DSP au descoperit că pensiunea nu avea apă curentă. Au evacuat imediat casa de vacanţă şi au pus sigiliu pe ea.

"Igienico-sanitar nu existau condiţii pentru desfăşurarea activităţii. Era mizerie şi nu exista apă curentă, motiv pentru care clar vom dispune închiderea unităţii, dar să vină administratorul. Nu aveau cu cine să încheie procesul verbal", susţine Elena Claudia Bularca, director DSP Braşov.

Tabăra a costat 2.000 de lei de copil. Pachetul plătit de părinţi includea transportul din Bucureşti, masa şi cazarea, dar şi accesul pe pârtie şi echipamentele necesare timp de şase zile. Proprietarul pensiunii ar fi cerut câte 200 de lei pe noapte pentru fiecare elev.