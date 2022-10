Ce a găsit un bărbat în loc de carne, când a comandat un gulaș de vită: ”Soției mele i-a fost rău două zile!”

Experiență extrem de neplăcută pentru un ieșean și pentru soția lui. Acesta a comandat un gulaș din carne de vită la pachet. Când a ajuns acasă însă, mâncarea nu părea să fie ceea ce comandase, spune el.

Sursa foto: pixabay

Florin A. susține că a descoperit în mâncare cu totul altceva decât carne de vită.

„Era ceva identic cu o sfoară. Nicidecum carne de vită!”, spune Florin A, care adaugă că intenționează să trimită obiectele la un laborator pentru a le identifica sursa, potrivit BZI.ro.

„Apucasem să iau 2-3 guri acolo, în restaurant. Între timp, până acasă, am simțit că îmi rămăsese ceva între dinți. Când am dat să văd, nicidecum nu era carne. Asta nu e carne, uite cum se întinde”, povestește Florin A.

Ajuns acasă, bărbatul a început să analizeze ceea ce i se părea ca fiind o sfoară.

„Nu mai avea textură de carne, ci a unui material!”, menționează Florin A.

Bărbatului nu i-a venit să creadă ce tocmai i se întâmplase, motiv pentru care a doua zi a mers din nou la restaurantul respectiv unde a mai comandat o ciorbă de burtă și un gulaș. De aceasta dată, Florin a prezentat ceea ce a găsit în ciorbă chiar în fața angajaților.

”În fața lor am scos carnea pe șervețel”

”În fața lor am scos carnea pe șervețel și am întrebat: ”Doamnă, ce e asta?”. Mi-au spus că este carne de vită. Explicația lor a fost că arată diferit pentru că am pus-o într-un șervețel“, adaugă bărbatul.

Florin susține că soției sale i-a fost rău două zile după incident.

„Timp de două zile la rând, soția mea a vomitat”.

Pe de alta parte, patroana restaurantului susține că nu este nimic adevărat și, potrivit clientului, aceasta ar fi insinuat că dorește să facă bani de pe urma situației.

Bărbatul a făcut reclamație la ANPC

Bărbatul a făcut și o reclamație la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).

„Am fost și noi sesizați și vor merge colegii să verifice situația“, a declarat Constantin Onofrei, comisar șef adjunct în cadrul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Iași.

Patroana restaurantului neagă acuzațiile: ”Nu este o reclamație fondată, nici măcar 1 la sută!”

Contactată de către reporterii BZI, patroana restaurantului a negat vehement acuzațiile aduse de ieșean.

„Este o aberație! A luat vita din ciorbă și a zis că nu e carne, că e plastic. Să meargă la un laborator să facă analize. Nu am cu ce să mă agit, pentru că nu este o reclamație fondată, nici măcar 1 la sută. Nu a fost vorba de sfoară între dinți! Domnul a scos vita din ciorbă, din gulaș, a făcut-o în șervețel și a spus că ăsta nu e material animal, că e material sintetic. Reclamația nu e fondată, avem declarație de conformitate. Se ia după conspirații. A luat carnea de vită și a mototolit-o într-un șervețel”, menționează patroana restaurantului.