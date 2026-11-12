Ciucu anunță că va ajuta cu bani Primăria Sectorului 2 la realizarea pasajului Petricani. Două șosele și o cale ferată, reconfigurate

1 minut de citit Publicat la 14:14 12 Noi 2026 Modificat la 14:14 12 Noi 2026

Mașini în zona barierei de pe șoseaua Petricani. Ciprian Ciucu (foto, dreapta) a anunțat că va ajuta Primăria Sectorului 2 inclusiv financiar pentru realizarea Pasajului Petricani. Surse foto: PMB / Inquam Photos / George Călin

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat joi că administrația locală a Sectorului 2 va fi ajutată, inclusiv financiar, pentru realizarea pasajului de pe șoseaua Petricani.

"Dacă Sectorul 2 și-a asumat acest studiu de fezabilitate, evident noi ne vom implica peste tot. Adică, pentru orice se întâmplă la nivelul sectoarelor trebuie să fim împreună, că altfel nu se poate. Vom ajuta Sectorul 2, vom contribui financiar, dacă este nevoie și altfel.

Este esențial pentru circulația din București să avem cât mai multe pasaje, în special pe inelul central al Bucureștiului", a precizat Ciucu într-o conferință de presă în care a vorbit de lucrările la cel de-al treilea pasaj rutier de pe inelul median al Capitalei.

Planuri pentru noul nod intermodal de transport

Potrivit unui comunicat al municipalității, Pasajul Petricani va avea aproape un km lungime și va trece atât peste intersecția dintre șoseaua Petricani și șoseaua Fabrica de Glucoză, cât și peste cea cu Bulevardul Dimitrie Pompeiu.

Construcția va trece apoi pe sub calea ferată. Pentru a putea construi pasajul, se vor reconfigura ambele șosele, Petricani și București Nord, dar și zona căii ferate București - Constanța.

În intersecție, sunt planuri pentru un nod intermodal de transport, care va include și prelungirea Magistralei M2 de metrou și o stație a trenului metropolitan București - Iflov.

Primăria Capitalei va ajuta cu obținerea tuturor avizelor și acordurilor necesare și va oferi sprijin pentru obținerea finanțării, se arată în comunicat.