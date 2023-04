Comuna care se laudă cu cea mai modernă sală de sport din judeţ

O comună din Tulcea se mândreşte cu cea mai modernă sală de sport din judeţ. Sala Sporturilor “Vasile Dîba” a fost inaugurată şi va fi locul de antrenament pentru sute de elevi şi tineri.

Sursa foto: Facebook | Primăria Comunei Jurilovca

Construcţia sălii de sport de la Jurilovca, ce beneficiază de 180 de locuri în tribună, a costat peste 9 milioane de lei, bani ce au fost accesaţi prin Compania Naţională de Investiţii.

Sala de Sport Jurilovca are o tribună de 180 de locuri, este dotată cu instalație de climatizare, suprafața de joc are încălzire în pardoseală și permite practicarea mai multor tipuri de sport (forbal, handbal, volei, tenis, baschet, arte marțiale, gimnastică etc.).

"Este nevoie pentru că avem elevi, atât la Şcoala Gimnazială Sălcioara, cât şi la Vişina, dar şi aici în Jurilovca. Şi sunt copii dornici să facă mişcare şi să aibă o sală modernă", a declarat Victoriţa Ivanov, profesor de educaţie fizică şi sport.

"De această sală se vor bucura 300 de copii de la toate clasele, dar şi tinerii care deja au terminat şcoala şi sunt în comună. Avem asigurat personalul necesar pentru a se putea bucura şi ei de această sală", a precizat Eugen Ion, primarul comunei Jurilovca.