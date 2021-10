Contrabandist împuşcat în cap, după ce a lovit cu maşina un poliţist de frontieră

Un contrabandist de 28 de ani a fost împuşcat în cap de un polițist de frontieră, în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Din primele informații, individul l-ar acroșat cu mașina intenționt pe omul legii, iar acesta a tras mai multe focuri în aer, iar apoi către mașina contrabandistului.

"Contrabandistul de 28 de ani a fost operat, starea sa de sănătate este foarte gravă, doctorii sunt rezervaţi în ceea ce priveşte şansele acestuia de supravieţuire. Vorbim de comă grad patru, este intubat şi ventilat mecanic. Între timp s-a deschis un dosar de cercetare penală la Pachetul de pe Lângă Tribunalul din Botoşani. Toată această acţiune se desfăşoară sub coordonarea unor procurori, pentru că oamenii legii vor să afle dacă poliţistul de frontieră a acţionat corect şi a folosit aşa cum trebuie armamentul din dotare, pentru că azi-noapte, acest contrabandist a fost somat să oprească de Poliţia de Frontieră din Botoşani, dar nu a oprit. Poliţistul de frontieră a fost nevoit să tragă mai multe focuri în aer, a tras de altfel focuri şi în autoturism, iar un foc la lovit în timp ce era la volan", a transmis Roxana Ciucă, reporter Antena 3.

Incidentul a avt loc în comuna Santa Mare. De asemenea, Paul Ciurari, corespondent Antena 3, a transmis informaţii.

Precizările făcute de Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Botosani.

"Polițiști de frontieră de la SPF Romanesti aflați în misiune pe raza localității Santa Mare, județul Botosani, au efectuat semnalele regulamentare de oprire a unui autoturism suspect a fi implicat în activități de contrabanda cu tigari. Soferul autoturismului nu a oprit la semnalele regulamentare ale polițiștilor de frontiera, mai mult a accelerat către aceștia, intenționând să-i accidenteze. Unul dintre polițiștii de frontiera a fost acroșat de către autoturism.

In consecință, colegii noștri au folosit armamentul din dotare, cu respectarea procedurilor legale in vigoare, au efectuat somatie regulamentara, fiind executate mai multe focuri de arma, atat în aer, cat și asupra autoturismului. Șoferul mașinii a pierdut controlul volanului, a iesit de pe comunicație si a intrat într-o liziera. La fata locului, s-a constatat ca soferul autoturismului este ranit. A fost apelat SNAU 112, iar o ambulanta a preluat persoana ranita. În autoturism au fost descoperite mai multe colete cu tigari. Cercetările sunt continuate de către IPJ Botosani, sub coordonarea unui procuror de la Tribunalul Botosani", au transmis reprezentanţii STPF Botoşani.

