Cozi kilometrice la vamă. Aproape 200 de camioane aşteaptă să intre în România

Prefectul de Botoşani susţine că toate camioanele aşteaptă să efectueze formalităţile de ieşire din Republica Moldova.



"Am primit foarte multe sesizări de la şoferi, de la transportatori, de la patroni care deţin aceste camioane. Logistica din Punctul de Trecere a Frontierei Stânca- Costeşti nu permite un flux foarte rapid de camioane. Am discutat cu doamna Diana Şerbescu de la Biroul Vamal de Frontieră Stânca-Costeşti şi cu domnul Ionuţ Furnică, şeful de punct al Poliţiei de Frontieră şi am găsit soluţii de fluidizare, prin folosirea unei parcări, unde să staţioneze acele camioane ale căror şoferi nu au documentele pentru marfă în regulă şi care până acum staţionau pe fluxul din Punctul de Trecere a Frontierei, până în momentul în care se rezolva problema cu documentele, blocând astfel fluxul de trecere.

Totodată, am vorbit cu directorul de la Direcţia Sanitar Veterinar şi pentru Siguranţa Alimentară şi am suplimentat personalul din Punctul de Trecere a Frontierei Stânca-Costeşti, astfel încât se va lucra şi pe timpul nopţii, până acum programul fiind de la ora 8:00 la ora 20:00", a afirmat Cornilă.

Aproximativ 190 de camioane aşteaptă să intre în România, prin PTF Stânca-Costeşti

Acesta susţine că "este nevoie de implicare pentru pregătirea unui nou terminal de mărfuri" în punctul de trecere a frontierei de la Stânca- Costeşti, care asigură legătura între România şi Republica Moldova.