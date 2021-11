Crimă oribilă la Botoșani. O femeie și-a ucis fratele imobilizat la pat cu o cruzime ieșită din comun. Polițiștii, șocați de ce au găsit la fața locului

O femeie, în vârstă de 32 de ani, şi-a ucis în bătaie fratele cu 11 ani mai mare, în urma unui atac de o violență ieșită din comun. Bărbatul nu a avut nici o șansă să se apere, acesta fiind imobilizat la pat din cauza unei afecțiuni de sănătate.

Nenorocirea a avut loc în localitatea Guranda, comuna Durneşti, iar alarma a fost dată chiar de mama celor doi, în vârstă de 72 de ani. Din motive încă necunoscute în familie a izbucnit un conflict, iar când a văzut că fiica sa a tăbărât asupra fratelui, femeia a fugit la un bar, aflat la doar câteva sute de metri distanță de casă, pentru a cere ajutor. Aceasta i-a spus proprietarului localului, polițist de frontieră, despre agresiune, iar acesta a sunat imediat la 112.

Femeia de 32 de ani l-a ucis pe bărbat cu un sadism ieșit din comun

În foarte scurt timp, un echipaj de poliție, care era în zonă, a ajuns la locuința celor trei, iar scenele macabre care li s-au înfățișat în fața ochilor i-au șocat chiar și pe polițiști. Femeia de 32 de ani încă îşi lovea cu sadism fratele, care era întins pe pat, inert şi într-o baltă de sânge. Deși starea acestuia era extrem de gravă, sora lui continua să îl lovească.

Agresoarea a fost imediat imobilizată de polițiști, care au scos-o din încăpere. Oamenii legii au solicitat şi ajutorul cadrelor medicale, iar la fața locului a sosit, în scurt timp, o ambulanță. Din păcate, însă, pentru bărbatul de 43 de ani nu s-a mai putut face nimic.

"Pacientul era în stop cardio respirator, cu un important şoc hemoragic. Prezenta multiple traumatisme la nivelul capului şi feţei, incompatibile cu viața. A fost declarat decesul", a precizat un asistent din cadrul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Botoşani.

Anchetă demarată de polițiști

Între timp, la locuință s-a întors și mama celor doi, care a suferit o cădere nervoasă, iar polițiștii au fost nevoiți să o imobilizeze și pe ea. Ulterior un echipaj a preluat-o pe femeie pentru a o transporta la spital, unde urma să fie supravegheată de cadrele medicale pentru a fi calmată.

La casa groazei a ajuns şi un procuror, care a preluat investigația. Polițiștii de la Investigații Criminale au descoperit la fața locului mai multe obiecte cu care agresoarea şi-ar fi bătut victima. Printre acestea se numără un topor, o bărdiță, o scândură, un băț, dar și o pereche de papuci.

Misiunea criminaliștilor va fi una cu atât mai dificilă cu cât, cele doua femei, nici principala suspectă, nici mama acesteia, nu vor putea depune mărturie, iar autorul şi modul de producere al crimei vor trebui dovedite doar ca urmare a dovezilor strânse de la fața locului.

"L-a lovit cu aproape tot ce a avut la îndemână. Cu o violență ieșită din comun", a spus unul dintre polițiștii aflați la fața locului.

Agresoarea a fost internată la Psihiatrie

Bărbatul de 43 de ani era imobilizat la pat de aproape un an. Acesta fusese eliberat din penitenciar după ce a executat o pedeapsă de câțiva ani de închisoare. Cei doi ar mai avea încă două surori, care sunt stabilite, însă, în alte zone ale țării.

Vecinii spun că familia era una disfuncțională, iar scandalurile erau la ordinea zilei în curtea celor trei. "Mama lor a greșit foarte mult. În ultimul timp a cam luat-o pe băutură, cred că nu le-o fi dat mâncare şi de aici or fi început certurile. El era foarte bolnav, era slab de vai de capul lui. Eu am fost şi i-am dus şi mâncare. Ei se certau destul de des. Ce or fi făcut nu ştiu", a spus unul dintre vecini.

Procurorul care a preluat ancheta a decis ca tânăra de 32 de ani, care ar fi în evidențe şi cu afecțiuni psihice, să fie dusă la Secția de Psihiatrie pentru a fi evaluată şi internată.

