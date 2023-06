Cristian Popescu Piedone a ieșit din închisoare: "Sigur că mă întorc la primărie!" | Îmbrățișări și aplauze la ieșirea din penitenciar

Cristian Popescu - Piedone a ieșit, astăzi, din închisoare și a fost întâmpinat cu aplauze și îmbrățișări la ieșirea din penitenciar.

Piedone a fost întrebat de jurnaliști dacă se va întoarce la Primăria Sectorului cinci. "Cu siguranță da. Dacă nu au făcut alegeri, ce să fac? Scaunul e liber, trebuie să mă întorc.", a răspuns acesta.

"La Dumnezeu m-am rugat pentru a deschide ochii judecătorilor, dacă judecătorii sunt drepți.

Îmi voi duce sectorul până la capăt. A mă bate cu trecutul, îmi ard prezentul.

Am ieșit la muncă, am cosit, le-am făcut pe toate. Am fost la cursuri, pe domeniul meu, horticultură.", a mai spus edilul.

El afirmă că înainte ca judecătorii ÎCCJ să decidă, își pierduse speranța în justiție.

"Dar nu pierdusem speranța în Dumnezeu. La Dumnezeu m-am rugat să deschidă ochii juădecătorilor. (...) Există o speranță în România pentru dreptate", afirmă Piedone.