Cum au reuşit cei doi lei să evadeze din cuşca Grădinii Zoologice din Rădăuţi. Director: "S-a împins în trapă, au cedat șinele exterioare și a ieșit. A fost panică"

"Muncitorul a făcut curățenie în interior și când a ieșit în exterior a blocat trapa de siguranță de tablă, care are 50-60 de kilograme și a vrut să facă curățenie în exterior.

Când a auzit leul din Ucraina că e afară, leul meu, pe care îl cheamă tot Simba, a vrut să iasă și el. S-a împins în trapă, a căzut cu tot cu trapă, au cedat șinele exterioare, a căzut cu tot cu trapă și a ieșit în exterior.

După aceea a urmat și leoaica. Imediat în maxim cinci minute am securizat perimetrul, am pus oamenii de pază, am sunat.

Leii s-au dus la umbră, unul din ei a venit și l-a vizitat pe Mir, s-a pus între cușca lui Mir și după aceea a trecut la lebede. Leoaica a făcut un tur la cerbii lopătari și cerbii carpatini și s-a așezat foarte bine în partea cealaltă, la umbră.

Bineînțeles că dacă au ieșit leii noștri a fost spre norocul nostru, că dacă erau ceilalți nu știu cum gestionam, sunt mult mai periculoşi și agresivi.

Au fost şi aşa emoții, mai ales că trebuia să-i tranchilizeze şi atunci ei reacționează. A fost un pic de panică, dar mulțumim lui Dumnezeu că s-a terminat totul cu bine", a explicat directoarea Grădinii Zoologice, Angelica Olenici, joi, la Antena 3.

Simba şi Georgiana sunt ei doi lei care în această dimineaţă au scăpat din cuşca lor de la Zoo Rădăuţi.