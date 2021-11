Vecina criminalului de la Arad: ”Am auzit un țipăt! Am auzit așa, ca și cum ai bate carnea”

Aceasta povestește că a auzit zgomote, țipete și fetița plângând.

Femeia a vrut să bată la ușă pentru a se asigura că totul este în regulă, dar spune că i-a fost teamă de bărbatul violent.

”Am auzit un țipăt. Și atunci când s-a dus țipătul, am văzut și televizorul.

Am vrut să mă dus sus, dar mi-a fost frică. Plângea în gura mare. Și atunci ei au dat drumul la televizor și nu am mai auzit gălăgie, nimic. Sâmbătă noaptea am auzit așa, cum ai bate carnea. A auzit și vecina de dincolo. Poate că atunci s-a întâmplat.

Când am venit duminică, la 1, de la biserică, el bătea la ușă la vecini. Dar era speriat. Eu m-am gândit la ceva, că l-am văzut tare speriat”, povestește femeia.

Aceasta spune că obișnuia să se mai joace cu cei mici, însă aceștia erau retrași și nu petreceau prea mult timp afară.

