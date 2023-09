Drumul Osiei, final de epopee. Şoseaua a fost deschisă după un deceniu

Primăria Sectorului 6 a dat în folosință un nou drum în Capitală, după ani de procese, retrocedare și aprobări de lucrări.

Un proiect început în urmă cu mai bine de 10 ani a fost finalizat astăzi. Este vorba despre Drumul Ostiei, o arteră ce leagă comuna Chiajna de cartierul Militari, prin Bulevardul Iuliu Maniu.

Lucrările pentru acest drum, prevăzut şi cu piste de biciclete, au fost accesate prin programul Anghel Saligny. Au fost executați 600 m din 800 m, pentru că mai sunt proceduri de retrocedare în acest moment.

Locuitorii din zonă sunt bucuroși că nu mai merg cu mașinile prin noroaie și praf. Înainte, nu aveau trotuare şi nici iluminat public.

"Aici, în urmă cu un an, era un drum plin de noroaie, de gropi. Oamenii veneau cu cizme de cauciuc. Am făcut acest drum, am început lucrările undeva prin mai, peste vară l-am executat tocmai ca să fie gata până la începerea școlii, să mă decongestionăm această zonă.", a declarat primarul Sectorului 6, prezent la redeschiderea arterei de circulaţie.

CIprian Ciucu a menţionat că acesta este primul proiect finalizat din zonă şi „urmează şi restul”.

„Drumul Roţii. Suntem gata cu tot ce ţine de noi, aşteptăm ca APA Nova să finalizeze proiectarea şi să se apuce de lucrări. Le mulţumesc pentru colaborare. După ce ei execută canalizarea, noi putem intra imediat. Drumul Belşugului – exproprierile sunt pe final, în toamnă lansăm procedura pentru Studiul de Fezabilitate pentru extindere reţea apă-canal, multe proceduri la PMB şi procedura de achiziţii pentru proiectare şi execuţie drum. Cam aceste sunt veştile bune de astăzi pentru Militari şi pentru Sectorul 6”, a afirmat Ciucu.