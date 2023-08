Directoarea spitalului din Urziceni a fost supendată din funcție, după ce o femeie a născut în fața unității medicale

Directoarea Spitalului Urziceni, Daniela Ianuș, a fost supendată din funcție, după ce o femeie a născut în fața unității medicale

Sursa foto: Antena 3 CNN

Daniela Ianuş, șefa spitalului din Urziceni, a fost suspendată din funcție de primarul Constantin Sava. Acesta a declarat că, până în acest moment, nu a discutat cu medicul care se afla de gardă atunci când o tânără a născut în fața spitalului. "Nu am discutat, pentru că nu este aici", a spus edilul.

"Din păcate se întâmplă lucruri care n-ar trebui să se întâmple niciodată. A spus că dumneaei și-a făcut treaba, că nu ar fi nicio problemă. În schimb, față de reacția publicului, față de reacția dvs., a presei, astăzi am luat hotărârea de suspendare din funcție a doamnei manager.

A fost informată Direcția de Sănătate Publică și prima informare pe care am făcut-o a fost către dl. ministru Rafil, cu care am și vorbit la telefon, iar la ora 16:00 astăzi o să am o întâlnire cu dumnealui, pentru a discuta actul medical, nu administrativ, din spitalele noastre

Pentru că de multe ori se face această asociere între actul administrativ și actul medical. Să știți că noi, primăria, Consiliul Local, hotărârile pe care le-am luat, prin proiectele pe care le aduce în Spitalul Municipal Urziceni, vedeți și dvs. câte investiții se fac și cum arată acest spital.

Am zis să nu mai aștept. Încă nu am primit rapoartele, pentru că nu sunt definitivate, dar în urma reacției pe care o are și publicul, dvs. presa și anchetele care se fac, ca am înțeles că sunt și niște anchete penale, m-a determinat ca să iau această măsură pentru suspendarea managerului.

Cu medicul care este de gardă nu am reușit să vorbesc, pentru că nu este aici.", a declarat primarul, la Antena 3 CNN.

Directoarea spitalului a declarat, luni, că nu se vede obligată să îşi dea demisia, după ce o tânără a născut pe trotuarul din faţa spitalului.

”La data de 31 iulie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Urziceni s-au sesizat din oficiu, în urma imaginilor apărute în spațiul public, privind o femeie care naște în curtea unei unități medicale.

Faptele privesc săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, ca urmare a neîndeplinirii atribuțiilor de serviciu de către personalul medical.

Din primele verificări a reieșit că o femeie, de 24 de ani, din localitatea Bărbulești, s-a prezentat la unitatea de primiri urgențe a unui spital din Urziceni, în travaliu, la scurt timp aceasta născând un făt viu pe cale naturală, în curtea unității medicale.

S-a constituit echipa de cercetare la nivelul subunității, fiind efectuate verificări în legătură cu aspectele semnalate”, se arată în comunicatul poliției.

Prima reacție a managerului de la spitalul din Urziceni, după ce ministrul Sănătății i-a cerut demisia: "Nu încercați să mă intimidați"

Daniela Elena Ianus, managerul Spitalului Urziceni, a reacționat după ce ministrul Sănătății Alexandru Rafila i-a cerut demisia.

"Eu consider că ceea ce am făcut de șase ani și jumătate în acest spital s-a făcut bine.

Nu pot să vă spun de ce s-a întâmplat la Urziceni. Noi am procedat exact, singura chestie e că asistenta trebuia să...

Avem două echipe de control, urmează o anchetă”, a spus managerul Spitalului Urziceni - Daniela Ianuș.