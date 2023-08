Averea impresionantă a şefei spitalului din Urziceni, acolo unde o tânără a născut pe trotuar

Daniela Ianuş, şefa spitalului din Urziceni, acolo unde o tânără a născut pe trotuar, are o avere impresionantă. În direct la Antena 3 CNN, ministrul Sănătăţii a dezvăluit că a sunat-o pe şefa spitalului pentru a-i cere explicaţii, însă aceasta nu i-a răspuns.

Daniela Ianuş, managerul spitalului din Urziceni, a declarat, ieri, că nu se vede obligată să îşi dea demisia, după ce o tânără a născut pe trotuarul din faţa spitaluluil.

Şefa spitalului din Urziceni are o avere impresionantă, potrivit ultimei declaraţii de avere.

Daniela Ianuş deţine cinci terenuri, două maşini, cinci case, timbre filatelice de 8.500 de euro, acţiuni la o societate în valoare de 155.140 de lei, un venit anual de 199.500 de lei, dar şi două credite bancare în valoare de 104.924 de lei.

Concret, şefa spitalului are un salariu lunar de 16.625 de lei.

În direct la Antena 3 CNN, Alexandru Rafila, ministrul Sănătăţii, a declarat că, după ce cazul tinerei care a născut în faţa spitalului a fost făcut public, a încerca să ia legătura cu şefa spitalului, însă aceasta nu i-a răspuns la telefon.

"Eu am sunat-o de mai multe ori, ieri, pe doamna manager. Nu a răspuns la telefon, nu am avut cum să iau legătura cu ea. Am sunat-o în cursul zilei de ieri şi nu am reuşit să discutăm.

Trebuie să înţelegem că un spital nu este o instituţie oarecare, ci este o instituţie care trebuie să acorde servicii medicale, ăsta este rolul spitalului", a declarat Alexandru Rafila, ministrul Sănătăţii.