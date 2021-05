”Marș acasă jigodie! Îți dau una în ochelari, îți zboară fața!” - Directorul spitalului de Psihiatrie Dragoești către o asistentă

Deși este medic și conduce de 16 ani Spitalul de Psihiatrie, bărbatul își permite să îi aducă injurii si amenințări greu de reprodus unei angajate a unității medicale.

Potrivit surselor, Stanca nu este la prima ieșire verbală de acest tip în relațiile cu angajații instituției.

Manager Spital Dragoesti, Edward Stanca: Marș acasă, vrei sa-ți dau doua după cap? Îți dau una in ochelari, îți zboară fata. Handicapato! Bagă-ți mințile in cap, că te joc in picioare!

Angajată Spital: Să-mi spuneți de ce mă jucați în picioare?

Manager Spital Dragoesti, Edward Stanca: De ce te joc?

Angajată Spital: Sa nu dați în mine! (se aude un zgomot, posibil de la o lovitură…)

Manager Spital Dragoesti, Edward Stanca: Marș jigodia ...! Si pe Mustață îl… și pe fie-ta o dau la albanezi.......

Angajată Spital: Vai de capul meu…

Spitalul de psihiatrie Drăgoești este situat în sudul județului Vâlcea pe partea stângă a râului Olt având ca vecini localitatea Olanu la nord, localitatea Vitomirești la est, localitatea Dobroteasa la sud și râul Olt la vest.

Datează ca unitate spitalicească încă din anul 1889, an în care a fost dat în folosință cum rezultă de pe placa de pe frontispiciul pavilionului 2 al spitalului și se intitula Spitalul Rural al Satului, scrie ziaruldevalcea.ro.

Medicul deține mai multe imobile și terenuri

Potrivit ultimei declarații de avere, medicul are 7 terenuri în județul Vâlcea și unul în București. De asemenea, Edward Stanca deține două apartamente și patru case, atât în Vâlcea cât și în București, dar și bani depuși în mai multe conturi din țară.

