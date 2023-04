Doi urși care dădeau târcoale grădinii zoologice din Târgu Mureș au fost prinși: "Au fost relocați într-un loc sigur pentru toată lumea"

?? Urșii de la Platou, capturați! 2 dintre cei 3 urși (ursoaica și un pui) din familia care frecventa Platoul Cornești și zona Grădinii Zoologice au fost capturați azi-noapte. A fost o intervenție dificilă, însă Asociația de vânători împreună cu membrii echipei de intervenție au reușit să finalizeze această operațiune cu succes. În zilele următoare sperăm că și cel de-al treilea urs să fie capturat. Până la finalizarea procedurilor de capturare și relocare a exemplarelor de urși rămași, rugăm, în continuare, populația să evite folosirea pistei de alergare de pe Platoul Cornești, mai ales seara și noaptea. Totodată, în cazul în care constatați apariția unui animal, în zonele menționate mai sus, vă rugăm să apelați numărul unic de urgență 112. Vă mulțumim pentru înțelegere! ❗ Înregistrarea video a fost făcută la noua locaţie unde au fost transportaţi. ?? Medvéket fogtak be ? A Somostetőn és az állatkert területén gyakran megforduló család 3 medvéje közül 2-t (egy nőstény medvét és az egyik bocsot) a tegnap este befogták. Nehéz volt a befogás, de a vadászegyesületnek a beavatkozó csapat tagjaival együtt sikerült a műveletet befejezni. Az elkövetkező napokban reméljük, hogy a harmadik medvét is sikerül befogni. A szabadon kószáló medvék befogására és áttelepítésére irányuló eljárások befejezéséig arra kérjük a lakosságot, hogy továbbra is kerüljék a Somostetőn lévő futópálya használatát, különösen az esti és éjszakai órákban. Ugyanakkor, ha bármilyen vadállatot észlelnek az említett területeken, kérjük, hívják a 112-es telefonszámot. Köszönjük megértésüket. ❗ A videó a medve új lakhelyén készült, ahová áttelepítették.