"Filmează-mă. Zici că sunt Bianca Drăguşanu!". Două tinere, care se dădeau surdomute şi cereau bani de la oameni, au început să vorbească când au venit poliţiştii, într-o parcare din Buzău

IMPORTANT! ANSR - FILIALA Buzau va informeaza ca ieri 29 Aprilie 2023, cu ajutorul Politiei Romane s-a reusit prinderea a doua persoane de sex feminin care apelau la mila publicului in parcarea unui centru comercial precum si in incinta acestuia, dandu-se drept persoane surde. Persoanele au fost retinute alaturi de alte persoane care se aflau intr-o masina aflata in parcare si au fost conduse la sediul IPJ Buzau unde au fost audiate, urmand a se dispune masurile legale, cel mai probabil intocmindu-se dosar penal pentru INSELACIUNE. Multumim si apreciem interventia Politiei Romane care in mai putin de 5 minute de la sesizare au intervenit foarte prompt. Va rugam sa nu dati curs solicitarilor de acest gen. ANSR - Filiala Buzau nu desfasoara astfel de campanii de strangere de fonduri. Daca doriti sa donati catre orice caz umanitar, solicitati legitimatia si chitanta pentru suma donata. Pe aceste documente trebuie sa regasiti datele de identificare oficiale. NU INTERVENITI IN ASTFEL DE SITUATII! APELATI LA POLITIE PRIN APEL DE URGENTA LA 112. PERSOANELE CARE DESFASOARA ASTFEL DE ACTIVITATI SUNT INTOTDEAUNA INSOTITE SI SUNT POTENTIAL PERICULOASE! NU VA EXPUNETI RISCURILOR! VA MULTUMIM! Poliția Română Asociatia Nationala a Surzilor din Romania - Filiala Buzau - ANSR Buzau Asociația Națională a Surzilor din România - ANSR Vocea Tăcerii #SurziiNuCersesc #SurziiSuntDemni