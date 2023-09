"Nu mai am nici cu ce lua o pâine": Drama unor bunici lăsaţi fără banii strânşi o viaţă întreagă, după ce au primit în curte doi indivizi

Doi pensionari din judeţul Bacău au rămas fără toate economiie lor de 40.000 de lei, după ce au primit în curte doi indivizi. Hoţii s-au arătat interesaţi să le cumpere cupoanele de reducere pentru CFR, însă, în timp ce unul negocia preţul, celălalt s-a strecurat în casă şi a furat banii.

Cei doi bătrâni din comuna Filipeşti, judeţul Bacău, i-au primit pe indivizi în curtea lor, pentru că păreau interesaţi să cumpere cupoanele CFR primite de pensionari. În timp ce negoiau preţul, unul dintre hoţi s-a strecurat în casă şi a furat banii.

"Când am intrat în casă, când mi-am aruncat ochii acolo pe un scaun şi banii nu-s...

Nu mai am niciun ban. Nu mai am nimic. Aceia au fost... Am zis să îi strâng pentru înmormântare că sunt bolnavă. Vai de capul meu!", mărturiseşte femeia cu lacrimi în ochi.

Bătrânii susţin că hoţii ar fi ştiut despre economiile lor. Poliţiştii au reuşit să-i identifice şi să-i prindă pe hoţi la scurt timp.

"Poliţiştii au depistat doi bărbaţi din judeţul Iaşi, bănuiţi de comiterea infracţiunii de furt calificat. Aceştia au fost reţinutţi pentru 24 de ore, fiind introduşi în arestul IPJ Bacău. Ulterior, au fost prezentaţi instanţei, care a dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile", a transmis IPJ Bacău.

Până la acest moment, poliţiştii băcăuani au recuperat doar un sfert din cei 40.000 de lei furaţi.