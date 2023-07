El este Cosmin, elevul excepțional al Hușului. A luat 10 la Evaluarea Națională și 10 la Bacalaureat: "Nimic nu s-ar fi realizat fără ajutorul bunului Dumnezeu"

România se poate lauda cu elevi excepționali de nota 10. Este şi cazul lui Cosmin care a făcut din dezvoltarea sa personala o prioritate. A luat 10 la Evaluarea Națională și 10 la Bacalaureat, sesiunea de vară din 2023. Ce sfat dă generației tinere.

Sursa foto: vremeanoua.ro

Cosmin Ioan Prodea a devenit mândria Colegiului Național „Cuza Vodă”, din Huşi, după ce a reușit să obțină singura medie de 10,00 din tot județul la examenul de Bacalaureat, sesiunea de vară din 2023.

Ceea ce este de remarcat în cazul său însă este faptul că, în clasa a VIII-a, clasă absolvită tot la Colegiul Național „Cuza Vodă” Huși, Cosmin Ioan Prodea a obținut la Evaluarea Națională tot media 10,00, singura din municipiul Huși.

„Pentru a obține un astfel de rezultat, nu există zi de pauză, din prima zi de școală până sună clopoțelul de final de an. Asta nu înseamnă că nu am avut și timp liber, doar că și atunci am încercat să îmbin utilul cu plăcutul.

Cel mai important ajutor a fost cel al părinților, care au investit timp și încredere în mine. Profesorii, colegii, cunoscuții își au partea lor de merit, dar nimic nu s-ar fi realizat fără ajutorul bunului Dumnezeu.

Încă nu sunt ferm convins că știu exact ce voi face după finalizarea liceului, cert este că voi încerca să folosesc copilul inocent din mine și la o vârstă mai înaintată. Poate pediatrie, psihologie, nu știu…”, declara Cosmin Ioan Prodea, după acel 10,00 curat, obținut în 2019, notează vremeanoua.ro

Acum după 4 ani de liceu, Cosmin a reușit din nou să bucure învățământul local prin singura notă de 10,00 la Bacalaureat, sesiunea de vară din 2023, spre mândria Colegiului Național „Cuza Vodă”, Huşi.