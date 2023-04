El este Eugen, un paramedic aflat în afara serviciului care a salvat un bărbat implicat într-un accident rutier, în Constanţa

Un pompier paramedic, aflat în timpul liber, a salvat un bărbat implicat într-un accident rutier pe o șosea din județul Constanța. Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din România l-a felicitat pentru profesionalism.

Sursa foto: Facebook IGSU România

Intervenția a fost anunțată pe pagina de Facebook a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din România. Paramedicul prezentat drept Eugen se întorcea acasă, după masa de Paște, când a văzut două mașini oprite pe marginea drumului. A oprit autoturismul și a coborât să dea o mână de ajutor. El a găsit o victimă conștientă, lângă mașină, și alta, la volan, inconștientă.

„După ce Eugen s-a asigurat că cea de a doua victimă respiră și este conștientă, și-a făcut loc printre fiarele contorsionate și a intrat lângă șofer.

- Mă auziți? Ce vă doare?

Bărbatul era inconștient, dar avea puls.

- Aduceți o lanternă, vă rog. Cred că are picioarele prinse sub pedale.

Într-adevăr, în urma impactului, bărbatul a rămas blocat cu picioarele sub bord și sângera puternic dintr-o fractură deschisă. Eugen a găsit imediat un tricou cu care a reușit să îi oprească sângerarea. Apoi, i-a susținut capul în poziție verticală, pentru a-i proteja coloana cervicală. Așa l-au găsit colegii lui când au ajuns. Le-a dat tuturor indicații despre starea victimelor și tot împreună l-au extras pe bărbatul încarcerat”, au relatat cei de la IGSU.

La final, victimele au fost urcate în ambulanțe, iar unul dintre martori i-a mulțumit paramedicului.

„Știți, eu de fapt am vrut să vă strâng mâna, de asta v-am oprit. Dacă nu erați aici, poate bietul om nu mai prindea ziua de mâine. Să vă dea Dumnezeu sănătate”, a spus martorul, potrivit IGSU.