Elev filmat în timp ce e bătut de instructoarea auto în timpul orelor de curs

În imaginile surprinse de un alt șofer din Caranșebeș, care se afla în spatele autoturismului școlii de conducere, se vede cum femeia, cuprinsă de nervi, îl lovește de mai multe ori în cap pe cel de la volan.

Potrivit surselor Antena 3, nu este prima ieșire de acest fel a instructoarei.

Femeia ar mai fi lovit și alți elevi aflați la ore.

”Oameni buni, văd multe comentarii la acea postare cu întâmplarea din mașina de școală! Pot să am și eu o părere?

Dacă tu ca instructor vezi că elevul nu are aptitudini pentru a fi șofer, nu ai voie să-i aplici corecții fizice! Doamna instructor trebuia să-i spună că nu este incă pregătit sau că nu are reflexele care sunt necesare, să-i oprească banii pentru orele efectuate și atât! Dar pentru bani este in stare să bată elevul? Ne întoarcem înapoi în era comunismului? Membrii grupului care locuiesc in Occident au mai văzut o asemenea atitudine?”, comentează un internaut la filmarea postată pe o rețea socială.

