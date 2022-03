O elevă din Zalău a câștigat un concurs după ce a memorat 199 de zecimale ale lui PI

Mureşan Camelia, elevă în clasa a X-a la Colegiului Tehnic ”Alesandru Papiu Ilarian” din Zalău, a câștigat un concurs organizat cu prilejul Zilei Numărului Pi, marcată pe 14 martie, după ce a memorat 199 de zecimale ale constantei matematice.

”Pentru ediția din acest an, echipa de proiect coordonată de doamna profesoară Opriș Adonia a propus o serie de activități ce s-au concretizat prin două expoziții – ”Pi Day ... la API” (desene, postere, decorațiuni, creații literare etc) și ”PI tehnologia în practică” (produse realizate în CAD / AUTOCAD, roboți etc). Expozițiile au fost amenajate în Centrul Expozițional API și sunt deschise spre vizitare elevilor școlii dar și elevilor altor școli din oraș.

Au avut loc și două interesante concursuri: tradiționalul Concurs de memorare a zecimalelor lui Pi și un concurs al claselor intitulat ”Cea mai Pi clasă). Concursul de memorare, la care s-au înscris 12 elevi, s-a desfășurat în Cabinetul de Matematică ”Ioan Mocan” sub supravegherea profesorilor Sabou Manuela, Sălăjan Mihaela, Jula Claudia și Ardelean Daniel. Primii trei clasați au fost: Mureșan Camelia (X A) – 199 zecimale, Cherecheș Tudor (XI F) – 168 zecimale și Boca Ioana (IX B) – 109 zecimale”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a colegiului.