Foto: captură Antena 3

Elevi goniţi cu extinctorul pentru că fumau în curtea liceului. Directorul Liceului Jean Louis Calderon din Timişoara i-a oprit pe elevii unităţii de învăţământ din fumat cu un extinctor de flăcări.

În imagini se poate observa cum directorul liceului ţine în mână extinctorul.

Acesta merge spre un grup de adolescenţi din curtea liceului, apoi porneşte extinctorul şi îi stropeşte pe elevi.

„În ziua respectivă am avut o acțiune cu cei de la ISU(...). Ieșind apoi în pauză, elevii au mers la foișoare să fumeze. Câțiva colegi și copii au venit la mine să-mi spună că se fumează din nou. Am luat extinctorul și m-am îndreptat către ei și am pulverizat acea substanță. Vreau să-mi cer scuze elevior și părinților.

Avem probleme deosebite cu privire la fumat. Am încercat să fac o glumă.

Gestul nu este ok. Îmi cer scuze”, a spus directorul Ion Ionici, miercuri, la Antena 3.