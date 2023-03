Peste 100 de elevi ai unei şcoli din Bacău au fost relocați, după ce clădirea a fost încadrată în categoria de risc seismic 1

Peste 100 de elevi ai unei şcoli din judeţul Bacău au fost relocaţi deoarece clădirea în care învăţau era încadrată în categoria de risc seismic unu.

Sursa foto: Getty Images

Încă din 2020, o nouă şcoală trebuia ridicată pe fonduri europene, însă lucrările nu au fost terminate nici până în prezent.

Şcoala Gimnazială Filipeni a fost ridicată în 1950.

Clădirea nu doar că nu a fost renovată niciodată, dar a fost şi extinsă, chiar dacă structura ei nu permitea acest lucru.

Din acest motiv, peste 100 de elevi au fost relocaţi.

"Am mers și am căutat soluții în zona comunei, avem la scoala primară Mărăști, unde am găsit săli libere să relocăm copii din învățământul primar", a declarat Florentina Lăcătuș, directorul Școlii Gimnaziale Filipeni.

În anul 2016 Primăria s-a hotărât să ridice o nouă şcoală, pe fonduri europene.

"Sperăm să găsim înțelegere la forurile superioare că să găsim fonduri să finalizăm constructi că proiectul tehnic a fost făcut în 2014 dar au crescut prețurile la materiale construcții și manoperă", a spus primarul Rodica Ambrozie.

Clădirea avea să fie gata în 2020, dar nici până în prezent nu a fost finalizată.

Noul termen pentru inaugurarea noii şcoli este septembrie 2023, dar judecând după stadiul în care se află lucrările este greu de crezut că de data aceasta va fi respectat.

În total, în judeţul Bacău, 39 de unităţi de învăţământ sunt încadrate în categoria de risc seismic unu.