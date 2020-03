Ministrul Sănătății: cel puțin 1.000 de persoane asimptomatice pot transmite acum virusul în Suceava

”S-au oprit toate în loc la Suceava. Au fost la un moment dat niște pacienți care nu au respectat niște reguli de izolare și toate acestea au dus la situația pe care o avem astăzi”, a spus Tătaru.

”Când am plecat de la Suceava, am analizat împreună cu cei cu care eram în echipă, de la Universitatea din Iași, de la DSP-ul din Iași, de la SMURD-ul din Iași și am plecat cu decizia de a propune această măsură în funcție de evoluția în timp a ultimelor zile”, a adăugat.

”Am cerut, totodată, să avem orice necropsie făcută și recoltat proba de la orice decedat din municipiul Suceava, pentru a face o imagine corectă a ceea ce se întâmplă acolo. La modul cum se transmite, există cel puțin 1000 de persoane care pot transmite, asimptomatice, în Suceava!, a spus ministrul Sănătății pentru Antena3.