Fată de 16 ani, salvată din ghearele morții. Necazurile din familie au făcut-o să urce pe acoperișul unui mall din Botoșani, convinsă că este singura soluție

O fată de 16 ani a vrut să se arunce de la etaj, la mall, în Botoșani, dar a fost salvată în ultima clipă.

Sursa foto: monitorulbt.ro

Întâmplarea a avut loc marţi, la Uvertura Mall din Botoșani. Tânăra a ieşit în parcarea aflată la ultimul etaj al clădirii şi s-a urcat pe balustrada din beton a clădirii. Aceasta a fost, însă, văzută de către o femeie care a alertat poliţista locală ce se ocupă de paza Serviciului de Evidență a Persoanei aflat la mall. Poliţista a mers imediat să verifice.

“A vrut să se arunce de pe terasă. Am venit lângă ea, m-am apropiat, am încercat să glumesc, nu știam cum o să reacționeze. Apoi, în următoarele secunde m-am dus, am luat-o în brațe și am tras-o jos. Stătea cu fața spre stradă, stătea efectiv pe fund”, a spus polițista, potrivit monitorulbt.ro.

Fata i-a spus poliţistei că a încercat să recurgă la acest gest cumplit din cauza chinurilor pe care le trăieşte în familie.

„A zis că are niște probleme, mama ei nu o înțelege, tatăl vitreg ar fi încercat să o violeze, iar mama nu o crede. Ea spune că are și niște sms-uri în telefonul ei personal, dar avea telefonul închis. I-am propus să mergem sus să încărcăm telefonul, dar nu a vrut. (…)

Eu eram în timpul programul, m-a anunțat o colegă. Am venit încet către ea, când am ajuns mai era o doamnă care discuta cu ea, și i-am făcut semn să-i distragă atenția pentru că nu știam cum va reacționa la uniformă, poate ar mai fi avut probleme cu poliția. Îmi era frică să nu se arunce. Era înghețată de frig, speriată și plângea pentru că nu am lăsat-o”, a mai povestit femeia.

Fata a fost internată la Psihiatrie

După ce a reuşit să o dea jos pe fată, poliţista a sunat imediat la 112. „După ce-am mai stat de vorbă cu ea, am sunat la serviciul 112, am anunțat ce s-a întâmplat și au venit și au luat-o”, a declarat poliţista.

În scurt timp la faţa locului a ajuns un echipaj al Serviciului Judeţean de Ambulanţă. După ce i-au acordat primele îngrijiri, cadrele medicale au transportat-o pe fată la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean.

“Pacienta a fost adusă în serviciul UPU Pediatrie, stabilă din punct de vedere hemodinamic, fără mărci traumatice, în urma unei tentative de suicid prin încercarea de a se arunca de la balconul mallului.

Prezenta mai multe internări în serviciul de psihiatrie, cu tulburări de comportament. A fost dirijată către un nou consult de specialitate și a fost reținută la spitalul de Pediatrie, pe secția psihiatrie pediatrică”, a declarat medicul primar în medicina de urgenţă Ramona Guraliuc, şeful UPU-SMURD Botoşani