O fată de 19 ani din Bucureşti a murit într-o maşină strivită, într-un cumplit accident în Tulcea

Accidentul s-a produs, noaptea trecută, în jurul orei 02.00, pe DJ 222 între Jurilovca şi intersecţia de la Două Cantoane, după ce un tânăr de 19 ani, din Bucureşti, a pierdut controlul volanului.

Potrivit primelor informaţii, tânărul şofer avea alte preocupări în momentul accidentului şi, în plus, avea şi alcoolemie.

Astfel, la un moment dat, maşina scăpată de sub control a derapat pe asfalt, s-a răsturnat şi s-a izbit de un copac de pe marginea drumului.

Din nefericire, impactul cu copacul a fost pe plafon, exact în dreptul scaunelor din faţă. Astfel, o tânără de 19 ani, aflată pe scaunul din dreapta faţă, a murit pe loc, strivită în maşină.

Fată din Bucureşti moartă în accident, în Tulcea, reacţia Poliţiei

"În jurul orei 02.00, politistii din cadrul Serviciului Rutier al IPJ Tulcea au intervenit la un accident rutier.

In fapt, un tanar de 19 ani din Bucuresti, in timp ce conducea autoturismul pe DJ 222, pe relatia Jurilovca - 2 Cantoane, pe fondul altor preocupari si al vitezei, a pierdut controlul autoturismului si a lovit un pom aflat in afara carosabilului.

In urma accidentului a rezultat decesul unei tinere de 19 ani, din Bucuresti, ranirea usoara a soferului si a trei pasageri cu varsta intre 16 si 19 ani.

Conducatorul auto poseda permis de conducere corespunzator categoriei, iar la testarea cu aparatul etilotest a rezultat pozitiv.

In cauza a fost intocmit un dosar penal, politistii rutieri urmand sa stabileasca cu exactitate modul si cauzele producerii accidentului", se arată într-o informare a IPJ Tulcea.

Tineri din Bucureşti, accident mortal în Tulcea, în zona Două Cantoane

"La accident au intervenit de urgență două echipaje din cadrul Stației de Pompieri Babadag cu o autospecială de stingere și modul de descarcerare și o ambulanță SMURD, în sprijin sosind patru echipaje SAJ Tulcea.

La fața locului au fost găsite cinci victime, dintre care două încarcerate ( conducătorul auto și pasagera din dreapta față).

Pompierii, cu ajutorul echipamentelor și procedeelor specifice, au extras cele două victime. Din nefericire, tânăra, în vârstă de 19 ani, prezenta leziuni incompatibile cu viața, medicul de pe ambulanța SAJ pronunțând decesul.

După monitorizare și acordarea măsurilor de prim ajutor și celelalte patru victime ( două sex masculin și două de sex masculin), ce prezentau multiple traumatisme, au fost transportate la spital de către echipajele medicale", au explicat reprezentanţii Ambulanţei Tulcea.

