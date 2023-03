”Am simțit că organismul meu este în șoc!” Femeia care a ajuns la spital cu o durere de umăr și a plecat cu arsuri de gradul III

O femeie a ajuns la spital cu o durere de umăr și a plecat acasă cu arsuri de gradul 3.

Femeia de 52 de ani care a suferit arsuri în timpul unei proceduri RMN va fi operată. Aceasta a suferit o arsură de gradul 3 pe umăr și va avea nevoie de o intervenție chirurgicală pentru a trata rana.

În urmă cu aproape o lună, femeia s-a prezentat la o clinică privată prezentând dureri la umărul stâng. A fost programată pentru un examen RNM, însă a fost pregătită superficial, spune aceasta.

”Întinsă acolo, prinsă de acel pat, mi s-a spus: aveți aici butonul de panică, pe care nici nu am apucat să îl văd. După aproximativ cinci minute, aparatul a început să ardă foarte rău. Pe toată partea dreaptă.

Când aparatul a ars atât de puternic, am simțit că organismul meu este în șoc. Doamna a întrebat dacă sunt ok, iar eu am răspuns că nu pentru că aparatul arde foarte, foarte tare. În timpul acesta nu s-a întâmplat absolut nimic din partea doamnei, s-a întâmplat în continuare mai rău din partea aparatului. Adică aparatul a început să ardă foarte rău.

A venit doamna să îmi bage substanță de contrast. M-a întrebat în continuare dacă sunt ok, și i-am spus că nu sunt ok pentru că mă arde foarte tare aparatul. La care mi s-a răspuns că nu are ce să îmi facă. Am văzut rana după umărul meu și le-am spus fetelor: ce este aici pe umărul meu, ce gaură este aici? La care una dintre fete a spus că a mai fost ars încă un om, cu o rană de aproximativ o palmă la ceafă”, a povestit femeia.

Reprezentanții clinicii au trimis-o la o altă unitate medicală privată, însă cererea a fost refuzată. Așa se face că pacienta a ajuns pe masa de operație a Spitalului Județean de Urgență din Craiova.

Acum, femeia vrea să își facă dreptate în instanță.

”Urmează să sesizam colegiul medicilor, care are competență în cercetarea acestor chestiuni, dar ne vom adresa și instanței de judecată, motivat în principal de faptul că, potrivit spuselor doamnei, raportat la suferințele fizice și psihice, suma oferită de clinică este una derizorie”, spune Fabian Ruican, avocatul victimei.

Administratorii clinicii spun că, în interiorul unității medicale, a fost deschisă o anchetă, în urma căreia se va stabili dacă este vina personalului medical sau nu.