O femeie din Suceava a rămas fără bani pe card după ce i-a fost spart contul de Facebook: "Banii mei s-au dus spre o 'reclamă' în Rusia"

O femeie din Suceava a povestit în mediul online cum a rămas fără bani pe card, la doar câteva zile după ce i-a fost spart contul de Facebook.

Sursa foto: Pixabay

"În data de 10.10.2022 ora 21:40, mi-a fost spart contul de Facebook, în care mi s-a postat un filmuleț indecent și mi s-a blocat contul timp de 72 de ore.", a povestit femeia, potrivit monitorulsv.ro.

"Eu aveam puse datele cardului, pentru o postare promovată la o mașină pe care doream să o vând. Ieri, când m-am uitat în cont, aveam lipsă 855 lei.

Cei care mi-au spart contul mi-au luat datele cardului și l-au folosit pentru o reclamă plătită, tind să cred că banii respectivi ajung la ei...

Între timp am reușit să vorbesc la bancă, să îmi blocheze toate tranzacțiile. Dacă nu mă sesizam, îmi luau toți banii din cont. Dar așa, ultima tranzacție am reuşit să o blochez. Din câte mi-am dat seama, banii mei s-au dus spre o 'reclamă' în Rusia. Culmea e că în timp ce mi se luau banii nu am primit nici mail, cum primeam de obicei, nici pe lista de tranzacții nu mi-a apărut”, a mai precizat aceasta.